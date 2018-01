Joven fue encontrada muerta a orillas del río Olimar: investigan su entorno cercano

La Policía de Treinta y Tres investiga la muerte de Daniela Beatriz Pérez Rodríguez, de 25 años, quien fue hallada sin vida ayer mientras acampaba con su familia.



La joven había concurrido al río Olimar a acampar y almorzar. Cerca de las 13 horas, algunos de sus familiares fueron a la ciudad a hacer compras.



Minutos después, su primo, que se había quedado con la joven, decidió ir en busca de otro primo, quedando la víctima sola.



Sus familiares regresaron 15 minutos después, pero la joven no estaba en el lugar del campamento. La llamaron y apareció su perra, quien guió a la familia hasta la zona denominada como el Ejido del río.



La Policía informó que la autopsia confirmó que la mujer sufrió golpes y tenía un balazo en la cabeza. “No tiene signos de violencia sexual, ni marcas de haber sido agarrada”, informó a Unicom el subjefe de Policía del departamento Gustavo López.



La investigación está avanzada y no descartan "que se pueda tratar de alguien cercano a la víctima", explico el jerarca, quien no brindó más detalles a fin de no interferir con las tareas que se vienen realizando.



El primo y la pareja de la joven encontraron el cuerpo: estaba tirada sobre la arena, presentando varios golpes en la cabeza y en su cuerpo, ya sin signos vitales.



La víctima trabajaba en un local gastronómico en el centro de Treinta y Tres y su familia es de José Pedro Varela (Lavalleja), donde se realiza el velatorio y su posterior sepelio.



La sociedad olimareña no sale del asombro por lo ocurrido. El hecho sigue sin aclararse y Policía Científica de Montevideo ha estado trabajando junto a efectivos de investigaciones de Treinta y Tres. Por el momento, también se descarta que se trate de un femicidio.