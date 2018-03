Proclama del agro y programa de gobierno tienen "dos visiones distintas de Uruguay”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dejo en claro esta mañana que los reclamos que vienen realizando los productores rurales tienen pocas chances de prosperar.



Entrevistado en el programa "Para empezar el día" de Radio Oriental, el jerarca dijo que el gobierno cumplirá con el programa que el pueblo eligió al votarlo.



“Si comparo el contenido de la proclama de Durazno con el contenido del programa de gobierno veo dos visiones totalmente distintas de Uruguay, cosa que no debe extrañarnos porque vivimos en una república democrática con diferencias de opiniones”, señaló.



“La concepción que tienen (los productores rurales que protestan) sobre política fiscal, monetaria, cambiaria, es absolutamente distinta a la del gobierno. Tenemos dos opciones y estamos con la que eligió y votó la ciudadanía”, dijo.



"El otro programa es diferente y respetable, diferente en cuanto a los ingresos públicos (...)". Los autoconvocados, según el ministro, critican un sistema tributario "que nosotros creemos el país necesitaba poner en práctica”. El anterior, “no era un sistema justo, eficiente, y no estimulaban la inversión", dijo.



Además, "la concepción que tienen del gasto es total distinta a la nuestra”, agregó.



Astori señaló que “coincidimos en algunas líneas" de la proclama que se leyó en el multitudinario acto de protesta en Durazo, "cuando se habla de reducir los gastos en aspectos prescindibles. Pero en un marco de visiones totalmente diferentes del Uruguay”.



Y aclaró: “No estoy haciendo referencias partidarias. Sí políticas e ideológicas”.



“Tenemos que respetar la proclama del los productores rurales y ellos tienen que respetar el programa que fue electo democráticamente por la sociedad uruguaya”, dijo el jerarca. E insistió en que el gobierno está “aplicando el programa que el pueblo eligió”.



"No tengo derecho a señalar que (detrás de las protestas) hay un fin partidario. No me consta que así sea. Pero que tiene que ver con política por supuesto”, concluyó.

"En el Poder Ejecutivo no hay diferencias"

Otro de los temas mencionados en la entrevista fue las diferencias que hay dentro del partido de gobierno, a lo que el ministro aclaró que “en el oficialismo hay diferencias que no se pueden ignorar”, pero que “en el Poder Ejecutivo no hay diferencias”.



Como ejemplo se habló del tema de la posición de Uruguay ante las elecciones en Venezuela. El gobierno de Tabaré Vázquez apoyó esta semana la resolución de la OEA que exhorta al gobierno del país caribeño postergar las elecciones convocadas para el mes de abril.



Astori dijo que en Uruguay “hay coherencia” respecto al tema y contó que ya el lunes de esta semana en el Consejo de Ministros el canciller Rodolfo Nin Novoa “informó sobre la reciente resolución de solicita al gobierno de Venezuela que modificara la fecha de convocatoria a las elecciones y hubo absoluta unanimidad en cuanto a la decisión que se tomó”.



“El Poder Ejecutivo no hubo un solo comentario en contra. Es difícil. El Frente Amplio es un frente, una coalición y por supuesto el camino es el de seguir con paciencia y constancia buscando el camino del acuerdo”, señaló.

"No hay atraso cambiario"

Con respecto al atraso cambiario, el ministro aseguró que no lo hay: “No hay atraso cambiario desde el punto de vista técnico que nosotros lo definimos”, dijo.



Y argumentó: “La explicación es imposible sin tener en cuenta lo que está pasando el con el dólar en todo el mundo (…) Hay toda una tendencia que tiene que ver con quien emite la moneda, que es central para países como Uruguay, en todo el mundo indica que ese dólar está estancado en su apreciación o perdiendo apreciación. Es una tendencia que Uruguay no puede evitar en absoluto”. Y recordó lo dicho por el presidente del Banco Central del, Uruguay (BCU), Mario Bergara, que “nadie ha hecho más en Uruguay por evitar la caída del dólar que el BCU”.



“Atraso cambiario es ir contra los fundamentos de cómo está funcionando la economía internacional y la economía nacional. Atraso cambiario es un desequilibrio en el que se ingresa cuando se fija un tipo de cambio que contraria los fundamentos de la economía internacional y nacional, que en este momento son los que llevan a que el dólar se esté depreciando en todo el mundo”, agregó.



“El BCU ha comprado el volumen más grande de divisas que se recuerde en la historia del país. Se ha hecho muchísimo” por el tema, señaló.