Ocupan liceo en La Teja por "maltrato" de la directora

Sostienen que le grita a los docentes delante de los alumnos; dicen que faltan administrativos y portero.

Unos 50 docentes del liceo N° 38 del barrio de La Teja ocupan desde las 13 horas de ayer la institución. Acusan a la directora de "maltrato". Dicen que grita y se burla de varios de los trabajadores de la institución.

El problema se arrastra desde marzo pasado. Hace tres semanas que los profesores enviaron una carta al Consejo de Educación Secundaria (CES) dando a conocer sus quejas. En la mañana de ayer salieron a repartir un volante con un resumen de estas por el barrio.

"Vecino: sabía que en el liceo N° 38 existe: persecución antisindical, trato inadecuado por parte del equipo de dirección hacia los trabajadores, falta de personal, falta de portero, falta de espacios adecuados para Educación Física y Música, clases superpobladas, desconocimiento de las reuniones bipartitas por parte de la dirección", dice el volante, que anuncia la ocupación, invita a los vecinos sumarse y cierra con un "Arriba los que luchan".

La vocera de los docentes Verónica Scandroglio, que hace 14 años que trabaja en este liceo de La Teja, contó a El País que aunque los problemas comenzaron en marzo pasado, el detonante final fueron dos acontecimientos que se sucedieron la semana pasada. "A una docente la llamaron de forma individual a la dirección y la directora la trató mal", señaló Scandroglio. Según la profesora, la jerarca del centro la rezongó porque los padres de un alumno se quejaron de que su hijo tuviera una nota tan baja en su materia.

El segundo problema se dio justamente por la falta de espacio que denuncian los trabajadores para desarrollar debidamente las clases en algunas materias. "Entró a un taller de música, donde se utilizan tambores y dijo que estos no se pueden usar. Lo que tiene que hacer la dirección es buscar un lugar adecuado para estas actividades, y no hacer lo que hizo", señaló Scandroglio. La vocera precisó que la directora "se puso frente a la clase" y "le dijo un montón de cosas a los gritos" a la profesora "delante de todos los alumnos".

Scandroglio sostuvo que la actitud de la directora los tiene desconcertados, porque "el año pasado ella no era así". La jerarca abandonó la institución ayer ante de las 13 horas, cuando comenzó la ocupación y le dejó la llave del centro al dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES-Montevideo), Luis Martínez, que a su vez se la entregó a los docentes.

Según dijo Martínez a El País, la actitud de la profesora de darle la llave a él y no a los profesores, "es una manera de desconocer la medida" que están llevando adelante estos. "Los ignora", concluyó.

"Se trata de un tratamiento incorrecto constante, desconociendo los aportes de los docentes y las quejas que ya han hecho los compañeros sobre su trato", dijo en rueda de prensa la docente del liceo N° 38 Natalia Leiva, también vocera de los profesores que ocupan la institución, que además es integrante de la directiva de ADES-Montevideo. "La directora destrata a los profesores", añadió.

Leiva contó que en la institución hay 15 grupos por turno (matutino, vespertino y nocturno) y dijo que en todas las clases hay más alumnos de los que se deberían tener, con números que van de 28 a 34.

"Se carece de espacios adecuados y hay una gran superpoblación. No puede haber primeros años de 34 estudiantes", precisó.

Además de Martínez, el presidente de ADES-Montevideo, Emiliano Mandacen, estaba en el liceo N° 38 ayer mientras se llevaba a cabo una asamblea de los docentes. "Vine a darle mi apoyo a los compañeros", se limitó a decir. A primera hora de la tarde se presentó por parte del Consejo de Secundaria la representante de los docentes, Isabel Jaureguy, quien al irse dijo que se llevaba "deberes" para analizar con los otros miembros del CES.

Dirigentes de ADES Montevideo, Martínez y Mandacen durante la ocupación. Foto: A. Colmegna

LOS PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA