Ocho personas fueron asesinadas en 4 días

En los últimos 4 días, ocho personas fueron asesinadas en Uruguay, lo que se suma a varios hechos violentos que terminaron con heridos.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, el caso más sonados fue el de un narcotraficante que fue torturado y cuyo cuerpo apareció en un aljibe en Salto.

Ayer, un joven de 24 años murió al recibir un balazo en el pecho. La víctima se encontraba en la calle junto a otras dos personas.

Según informó la Jefatura de Policía, una moto con dos ocupantes pasó por el lugar donde estaba el muchacho. Uno bajó y le disparó varias veces, dándose luego rápidamente a la fuga. Una de las balas alcanzó en el pecho a la víctima.

La Policía fue alertada de los disparos por los vecinos, que llamaron a través del 911. Luego se supo que quienes iban en la moto eran hermanos y que uno de ellos, en el pasado, había sido amigo del fallecido.

Según la Jefatura de Policía de Montevideo, los testigos declararon que todo surgió por rivalidades que tenían los hombres por una mujer, que tiene un hijo con el supuesto homicida y que ahora era novia del joven que fue asesinado.

Asaltante fue atrapado por la policía

Un joven que asaltó a punta de pistola una farmacia de 8 de Octubre y Félix Laborde fue detenido por la Policía. Las cámaras de seguridad de la avenida permitieron identificar a un sospechoso, que fue detenido e interrogado. Según la Policía, el muchacho, de 26 años, estaba "muy nervioso". Finalmente, confesó ser el autor del delito y de otra rapiña, cometida en la misma zona.

Ayer un joven de 24 años murió de un disparo en el pecho