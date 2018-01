Objetan pagos a jerarcas de AFE

El director blanco comparte que hay que hacer una reestructura en AFE porque su actual estructura fue diseñada para un momento en que tenía 10.800 funcionarios y hoy cuenta solamente con 540. Pero objeta que se den compensaciones especiales antes de que se instrumenten los concursos que acompañarán la reestructura. La Gerencia General propondrá más compensaciones mañana.

"Si hay una reestructura, no se pueden hacer asignaciones ni compensaciones porque se genera una distorsión en lo que se va a dar después que es el concurso. De antemano, se está premiando a una persona. No es ilegal, pero no es ético. Son compensaciones autoritarias, sin ningún fundamento técnico", dijo Lereté.

Una abogada de AFE ya presentó un recurso de revocación por la designación de otro abogado al frente de la Asesoría Jurídica Notarial en octubre pasado, quien en forma previa había recibido una compensación de 25% sobre su salario por estar a la orden. La funcionaria que se siente agraviada alega en un recurso que presentó ante AFE, al que accedió El País, que esa compensación nunca le fue ofrecida a ella.