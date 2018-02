Nuevo derrumbe en liceo de Melo; padres y docentes piden que no se habilite

A una semana de haberse constatado el primer derrumbe del cielo raso de uno de los salones del liceo N°4 de la ciudad de Melo (Cerro Largo), y luego de haber procedido a la reparación de la falla por parte de la empresa constructora con asesoría de técnicos del Consejo de Educación Secundaria, se produjo un nuevo derrumbe dentro del edificio.



Docentes y padres de alumnos quedaron sorprendidos con esta segunda falla, consistente en el desprendimiento de una plancha de yeso del cielo raso, pero de otro salón.



El presidente de la filial de Cerro Largo de la asociación de docentes de enseñanza secundaria (ADES), Luis Fratti, dijo que hoy llegarán dos arquitectos del Codicen a efectos de evaluar la situación, para determinar qué tipo de soluciones se le va a dar, si utilizar otros materiales o hacer un trabajo más profundo, lo que implicaría varias semanas de actividad.



ADES Cerro Largo solicitará que no sean arquitectos si no ingenieros los que evalúen los vicios de construcción del edificio. Para Fratti, "llama poderosamente la atención que los técnicos locales ya habían dicho que el derrumbe que se registró la semana pasada fue un hecho casual, sin embargo ahora hubo otro".



"Nosotros ya advertimos que en estas condiciones las clases no deberían comenzar, la exhortación que hacemos como sindicato es que mientras no se vean las causas y no nos den las garantías que no den inicio a las clases el próximo 1° de marzo", sostuvo.



El sindicato hará el planteo a las autoridades del liceo. "Vamos a concurrir a la institución junto a otros compañeros y vamos a dialogar con la directora y los técnicos para hacer efectivo nuestro pedido, hasta que el edificio no garantice la seguridad que se requiere y que es necesario para el comienzo de clases vamos estar pidiendo que no se comiencen los cursos en este año", indicó.



Padres se suman al pedido

El primer derrumbe llegó a romper bancos y sillas. Esta mañana, los padres de alumnos que asisten al liceo, al enterarse de lo ocurrido manifestaron su estado de indignación y su total rechazo al inicio de clases en estas condiciones.



Renato Gilardi, envío a sus hijos a esa institución durante cuatro años, y anunció que hace algún tiempo una de las paredes se había rajado y debió ser reparada de inmediato. “La verdad que estoy indignado totalmente. Mis hijos fueron a ese liceo, estábamos encantados, una institución nueva, bien administrada, personal maravilloso pero realmente ahora con esta situación realmente nos sorprende”, dijo.



"Preguntamos qué solución hay para esto, si se está cayendo el revoque, si se cae la planchada, si se desprende el cielo raso, ¿es porque hay vicios de construcción? ¿Y qué va pasar con eso?”, preguntó Gilardi.



El hombre manifestó que “a la empresa que construyó este liceo habrá que exigirle que construya ahora el liceo número 6 en forma gratita”.



“Las autoridades no le pueden quitar relevancia a este tema, es muy grave”, dijo y advirtió que “nosotros lo que pedimos es una investigación total, que se haga una revisión total y que además se pida información a la empresa para conocer qué tipo de material se utilizó para la obra”, dijo.



“Solo con ver cómo quedaron las mesas, que están quebradas literalmente y las sillas también, además el grosor del material que se desprendió podría haber causado una tragedia, hubiese sido un desastre grande si esto sucede en época de clases”, indicó.



“No sé quien tiene que controlar esto, donde están las comisiones, donde estaban las personas que recibieron esa obra, controlaron la cantidad de material con que se yo las paredes o el cielo raso o no lo hicieron, estas son las preguntas que tenemos para hacer”, sostuvo.