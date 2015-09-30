Nuevas detenciones; hay paro de taxis y no hay clases en UTU

Son dos los miembros del sindicato del taxi detenidos y uno delCentro de Estudiantes del IPA. Los taxis comenzaron a las 12 horas un paro por tiempo indefinido y en UTU hay paro de 24 horas. Ades Montevideo convocó a estudiantes, gremios y trabajadores a realizar una marcha.

La Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) decretó un paro de 24 horas y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) ya comenzó un paro desde las 12 de este mediodía por tiempo indefinido.

La medida responde a que dos miembros del Suatt fueron detenidos por la Policía en las últimas horas en relación a los incidentes ocurridos durante el desalojo de la sede del Codicen la semana pasada.

Según informó a El País el Secretario de Afutu, Nelson Jaurena, uno de los detenidos fue interceptado anoche cerca del local sindical del taxi. El otro sindicalista fue detenido esta mañana.

Además, hay otra persona detenida, también esta mañana, que integra el Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA).

Los trabajadores del taxi ya comenzaron el paro y se concentran en la puerta del Juzgado de Juan Carlos Gómez y Reconquista este mediodía, donde declaran las personas detenidas.

Afutu, por su parte, mantendrá esta tarde a las 17 horas una asamblea "de carácter urgente". Ya había informado que si continuaban las detenciones realizarían paro.

Ades Montevideo emitió un comunicado a raíz de estas detenciones y señala en el mismo que la Comisión Directiva "ha mantenido contactos con integrantes de ambas organizaciones" (Suatt y CEIPA), y "ha puesto a disposición al equipo jurídico sindical para la defensa de los compañeros" que se hará presente cuando los detenidos vayan a declarar.

También convocan al "movimiento estudiantil, el resto de los sindicatos de la enseñanza y el conjunto de los trabajadores" a realizar una marcha "en defensa de la educación pública y en contra de la represión" mañana jueves 1° de octubre a las 18 horas.

Marcharán desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo.

El lunes, la Justicia procesó sin prisión por el delito de atentado agravado a cinco personas, entre ellas el dirigente del Suatt, Ary Wiedemann, un profesor de geografía que integra la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) en Montevideo, un militante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), otro militante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), y un ciudadano cubano. Ninguno tenía antecedentes penales.

Pero ayer martes la jueza Ana de Salterain y la fiscal Ana María Tellechea no pudieron continuar con las indagatorias por los graves incidentes ocurridos en el desalojo del Codicen. Tellechea dijo a El País que la Policía no se había podido "ubicar a las personas que la sede pidió para entregarles la citación".

POR INCIDENTES EN CODICEN