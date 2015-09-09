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El País Información

Nueva marcha callejera reclama más seguridad

09/09/2015, 05:00
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Decenas de familiares asesinados por delincuentes marcharon ayer. Foto: F.Ponzetto.
LEO CARRENO LEONA1803@GMAIL

Bajo el lema "No más trabajadores asesinados", cientos de personas marcharon ayer por 8 de Octubre hasta la Seccional 15a.

Los promotores de la movilización, familiares y vecinos de trabajadores asesinados por delincuentes en el marco de rapiñas, reclamaron más seguridad al Ministerio del Interior. Los manifestantes exigen que la cartera diseñe un plan que disminuya los atracos violentos. También culpan al Parlamento por no elaborar leyes más duras que penalicen las rapiñas con homicidios o víctimas lesionadas. Los cuestionamientos también alcanzan a los jueces penales por liberar a detenidos confesos.

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Decenas de familiares asesinados por delincuentes marcharon ayer. Foto: F.Ponzetto.

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