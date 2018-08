Una nueva forma de bajar de peso: los grupos de adelgazamiento online

Controlar el peso no es imposible. Requiere decisión, ayuda profesional y sobretodo disciplina. Desde hace más de treinta años, Clínica Elbaum se especializa en tratamientos para el sobrepeso y obesidad. Más de 20.000 pacientes pasaron por este centro, que lleva más de 500.000 kilos bajados entre todos ellos.



Uno de los programas más exitosos de la clínica son los grupos de adelgazamiento, donde los pacientes se comprometen, comparten experiencias y se apoyan mutuamente en el proceso, y este año incorpora una nueva herramienta: adelgazaronline.com, una plataforma que permite a los pacientes participar de estos grupos en forma remota.



Según el Dr. Alberto Elbaum, director de la clínica, el objetivo de la institución es mejorar la calidad de vida, pero no en base a dietas privativas que conllevan sufrimiento, sino un método más amigable, que apuesta a enseñar una nueva forma de relacionarse con la comida.



“La persona con sobrepeso vive con privaciones, siempre a “dieta”. Se priva de hacer actividad física, de salir, de usar determinada ropa, entonces lo último que queremos es privarlo también de comer. Lo que buscamos es que esa persona, que vivió gran parte de su vida a dieta, aprenda a comer de forma saludable, de manera que pueda comer de todo un poco”, dice el especialista.

La regla de los 4 candados Una de las principales herramientas del método Elbaum es la regla de los 4 candados. El primer candado es tomar dos tazones de caldo antes del plato principal, para reducir el apetito. El segundo terminar cada comida salada con un dulce, que puede ser una fruta o una gelatina. El tercero beber una infusión de té o café, y el cuarto cepillarse los dientes, incluyendo la lengua y las mejillas. Con estas prácticas, el estómago quedará satisfecho y la boca se acostumbrará a dar un cierre a cada comida.



A+B+C=D

El método de Elbaum se basa en cuatro pilares, que identifica con las primeras cuatro letras del abecedario. Por la “A” actividad física, empezando de a poco, aunque sea caminar, con la meta de entrenar 45 minutos cinco veces a la semana. Por la “B” beber mucho líquido, entre dos y tres litros por día de agua, caldo o infusiones como té o mate. La “C” significa comer cuatro veces al día, cuidando la cantidad y calidad de los alimentos. Si se cumple con estas tres premisas va a obtener la “D”, un descenso de peso mantenido y sostenido en el tiempo y sin recaídas.



Ahora bien, enumerar estos mandamientos es fácil, lo difícil es aceptarlos para cumplirlos, y para eso el apoyo de los pares es fundamental. Además de planes personalizados, Clínica Elbaum cuenta con grupos de adelgazamiento que se reúnen dos veces a la semana en la sede de la calle Sarmiento y, guiados por un coordinador (un médico o psicólogo), comparten su evolución.



El Dr. Alberto Elbaum

Grupos personalizados

El problema de esta modalidad es que muchos pacientes (especialmente los del interior) no pueden asistir a las reuniones, y por eso Elbaum inauguró este año adelgazaonline.com, una plataforma que conecta a los pacientes en forma virtual. A través de su computadora o Smartphone, los participantes se conectan a la aplicación Zoom y llevan adelante una reunión en línea como si estuvieran todos en la misma sala.



“Los grupos de adelgazamiento son fundamentales para nosotros. Una de las cosas que descubrimos es que al estar acompañadas, las personas asumen mayor compromiso. Se sienten parte de una cadena, y saben que si uno afloja habrá otro para motivarlo. El formato es el de charlas, en el que un coordinador da las pautas y los participantes hablan sobre su sobrepeso. Eso los lleva a identificarse y ver que existen otras personas con sus mismos problemas”, explica Elbaum.



A su vez, los profesionales brindan distintas herramientas para controlar al apetito. Comer siempre sentado, dejar los cubiertos entre cada bocado, Jamás comer con la mano, tomarse un par de caldos antes de una cena, concentrarse en conversar y no en comer durante las reuniones, entre otros. Son hábitos simples, pero que hacen una gran diferencia en la pelea contra el apetito.



Estos consejos son acompañados de un plan de alimentación personalizado (no más dietas) que enseña a comer sin privaciones. Muchas frutas y vegetales, granos, pocas carnes rojas y muchas carnes magras, lácteos descremados y edulcorantes en vez de azúcar son algunos productos básicos del método Elbaum, que apunta a alimentarse cuatro veces al día en forma equilibrada.



Una epidemia que se extiende Según Elbaum, cuando inauguró la clínica en 1983, el nivel de obesidad en niños y adolescentes era de entre un 4% y un 5%; mientras que hoy trepa al 17%. Por otra parte, un 63% de la población uruguaya sufre de sobrepeso y un 27% de obesidad, lo que coloca a Uruguay como uno de los países de América Latina con mayor presencia de la enfermedad.

Un proceso personal

Además de su experiencia como médico, el propio Elbaum lidió durante muchos años con la obesidad, y como paciente asegura que si bien la ayuda existe, el proceso para adelgazar siempre empieza con uno mismo. #



“Lo primero que debe tener el paciente es decisión. Con el deseo solo no basta, hay que tener decisión de ir hasta un lugar donde lo puedan ayudar. Segundo humildad, asumir que necesita ayuda. También aceptación, reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica y que si bien no se puede curar si se puede controlar. Por último alegría, disfrutar del grupo y de la actividad, porque si uno sufre y lo toma como una dieta va a bajar rápido de peso, pero cuando termine las sesiones (la dieta) volverá a engordar. Si se engloban estas cuatro cualidades el tratamiento le va a brindar el marco de contención necesario para aprender a controlar su peso”, concluye Elbaum.



Con estas recomendaciones, en ocho sesiones (unas cuatro semanas) una mujer con 20 kilos de sobrepeso puede bajar 4 unos kilos y un hombre 6. Más de 250 pacientes ya utilizaron esta plataforma online, y actualmente la clínica tiene cinco grupos abiertos con distintos horarios.



