Novick propone que haya menos departamentos

El líder del Partido de la Gente Edgardo Novick está a favor de una cumbre de todos los partidos políticos, incluyendo al Frente Amplio en el gobierno, para discutir sobre propuestas para achicar el Estado.

Una de las que sugirió en diálogo con El País fue disminuir el número de departamentos en los que está dividido el país para de esa forma bajar en parte la "burocracia administrativa" que representan las estructuras de cada intendencia.

Novick comenzó a preparar un informe con su principal asesor económico Javier de Haedo, para estimar cuántos millones de dólares supone mantener las estructuras de las 19 administraciones municipales, dijo a El País.

En 2011, la actual vicepresidenta Lucía Topolansky había hablado de una idea similar. En una entrevista con La República, Topolansky dijo entonces que "habría que reformular administrativamente el Uruguay y conformar cuatro grandes áreas geográficas desapareciendo los 19 departamentos".

Habló de cinco distritos: dos al Norte del río Negro, dos al Sur, más el área metropolitana conformada por Montevideo y las zonas urbanas de Canelones.

Ineficiencia.

"Achicar el Estado nos permitirá que haya menos impuestos y bajar tarifas, además de atraer a inversores. Lo que pide UPM es para poder funcionar y tenemos que lograr que no sea exclusividad de ellos. Con esas inversiones que vengan se le podrán facilitar a todos los emprendimientos las condiciones favorables", dijo.

Agregó que el Estado uruguayo "es ineficiente", que necesita "un cambio de verdad". Sostuvo que los cargos políticos y de confianza en el Estado "le cuestan al país US$ 1.000 millones por año, una Ancap cada año, o la mitad del déficit", señaló.

Novick explicó: "Me pregunto si no ha llegado el momento de ponernos a discutir entre todos los partidos, si el Uruguay necesita 19 intendencias, con 19 intendentes con sus secretarías, con sus gabinetes, sus cargos de confianza. Además me pregunto si Uruguay necesita más de 100 municipios, con sus alcaldes con grandes sueldos".

Sostuvo que en las intendencias "se superponen funciones de Turismo, de Tránsito, de Obras, de Cultura".

"¿No habrá que rever si en Uruguay necesitamos 19 intendencias y en veinte años no nos quedamos con diez, con cinco?", preguntó Novick. "¿No habrá que ver si es necesario tener más de 50 embajadas, que muchas veces solo se dedican a lo social pero no toman temas comerciales o económicos?", añadió.

Además, pidió al gobierno que consiga la autorización del Mercosur para firmar un TLC con China.

Lo que Novick destacó en su diálogo con El País fue la necesidad de achicar el tamaño del Estado en una ronda con todos los partidos y con el fin de poder bajar los impuestos y atraer a inversores.