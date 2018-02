De la "novia del nene" a "robo, corrupción y estafa" en ASSE

Qué novia del hijo ni novia del hijo. Hace bien el gobierno en destituirlos a todos". Esta tajante afirmación del senador nacionalista Luis Alberto Heber definió ayer en el Senado el tono de la postura de los partidos de la oposición sobre un asunto que, por lo general, es de trámite como la concesión de venias para las nuevas autoridades de los organismos públicos.

Pero en este caso se trata de un ente plagado de denuncias parlamentarias sobre mala gestión, otras denuncias en la sede penal de Crimen Organizado y un enorme debate en la sociedad: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), organismo en el cual el presidente Tabaré Vázquez se vio obligado a despedir a sus responsables políticos, encabezados por Susana Muñiz, puesta en el cargo por cuota por el Partido Comunista (PCU).

La afirmación de Heber aludió al episodio que disparó en el gobierno la decisión de cambiar autoridades en ASSE como lo fue la contratación de la novia del hijo del ahora exvicepresidente del organismo Mauricio Ardus en su secretaría, una joven de 18 años con un sueldo de $ 57.000 mensuales.

El Senado aprobó por unanimidad las venias para nombrar al nuevo directorio de ASSE integrado por el exsenador y exintendente de Canelones Marcos Carámbula como presidente, por Marlene Sica como vice y por Julio Martínez como vocal. En las próximas horas asumirán sus cargos.

Durante el tratamiento del tema en el Senado, la oposición cargó fuerte contra la gestión del organismo bajo la presidencia de Muñiz, en tanto desde el oficialismo por medio del senador Enrique Pintado se intentó concentrar la discusión en las venias y no en la administración de ASSE. Pero no fue posible.

Heber reclamó "que se terminen las denuncias sobre robos y estafas en los hospitales públicos".

El nene.

Mientras, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió que los representantes sociales de usuarios y trabajadores en el directorio de ASSE no tengan voto porque "defienden las corporaciones". El senador contó que cuando se reunió con Carámbula le preguntó, "aunque fuera doloroso", admitió, si iba a contratar parientes. "Nos contestó que iba a actuar con la mayor transparencia y las directivas de la Jutep", dijo.

Pero después atacó a los anteriores directores diciendo que "quienes hicieron gárgaras con la transparencia hoy se encuentran en esto, de contratar a la novia del nene para que se puedan ir a vivir juntos, como lo admitió la ministra de Desarrollo Social (Marina Arismendi)".

Bordaberry puso en duda que la expresidenta Susana Muñiz no supiera que Ardus iba a contratar a la novia de su hijo, como ella lo dijo.

"En ASSE hubo un ataque de corrupción, mala gestión y clientelismo", sostuvo luego el senador nacionalista Javier García. "El verdadero ataque lo sufrieron los pacientes que se atienden en los hospitales públicos", añadió el legislador.

"Ya que Carámbula quiere implementar los concursos, que empiece haciendo concursar los cargos que están más cuestionados", pidió García.

Luego, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que las anteriores autoridades "son responsables de irregularidades como despilfarro, descontrol, conductas impropias y algunas probablemente delictivas que están siendo investigadas por la Justicia". Este directorio "no se fue por la contratación deplorable de la novia del hijo del vicepresidente", remarcó.

Muñiz "cumplió un triste papel al defender los nombramientos a dedo porque antes lo hacían los blancos y colorados. Patético argumento", subrayó Mieres, quien abrió "una cuota de confianza" a Carámbula.

"La novia del nene no es el problema. Hay cosas muy graves, por favor", agregó Mieres. "Fueron destituidos contra la opinión de la expresidenta de ASSE que sigue defendiendo su gestión. Todo es un horror", sostuvo el senador.

Más tarde, el colorado José Amorín afirmó que estas venias "no vienen solas, a mitad del período". El cambio dispuesto por Vázquez "no es algo natural". La de Muñiz "fue una gestión llena de corrupción y corruptela", dijo, y recordó que cuando Arismendi contrató al novio de la hija "no la cambiaron".

Clínicas.

En el curso de la sesión, el senador nacionalista García propuso crear un nuevo Hospital de Clínicas en la zona oeste de Montevideo. Dijo que allí "está concentrada la mayor cantidad de usuarios de ASSE y donde se necesita un hospital con la mejor calidad asistencial".

El equipo.

En ASSE hay gran expectativa por conocer al equipo de trabajo que presentará Carámbula al asumir en su nuevo cargo. Tras oficializarse la salida de los tres directores políticos de ASSE, el ex intendente canario tuvo que negociar su ingreso con el presidente Tabaré Vázquez. Carámbula prefirió trabajar con su propio equipo a tener que heredar a profesionales de la administración de Muñiz.

Tal fue el caso de la gerencia general de ASSE que está ocupada por Richard Millán, exdirector de la Región Norte, un hombre muy cercano al mandatario y que en reiteradas ocasiones se enfrentó con Muñiz por las irregularidades constatadas en el Hospital de Rivera por el hoy exdirector y exdiputado comunista, Andrés Toriani. En septiembre del año pasado y en el marco de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, Millán confirmó una serie de irregularidades en el Hospital de Rivera en la contratación de médicos con rubros que estaban destinados a estudios médicos.

Carámbula solicitó que Millán fuera sustituido por Alarico Rodríguez, actual director técnico adjunto del Fondo Nacional de Recursos (FNR), además de ser un hombre de confianza de Carámbula y ex militante comunista.

Aunque la semana pasada el presidente Vázquez indicó al periodista de radio Sarandí, Ignacio Álvarez, que el gerente general de ASSE seguiría siendo Richard Millán, las próximas horas serán claves para conocer el futuro de la gerencia general, donde no se descarta una transición.

Polémica por venias de los directores sociales El Poder Ejecutivo no envió aún al Parlamento las dos venias de los directores sociales en ASSE: las de la representación de los trabajadores que es ocupada por el ex dirigente sindical Pablo Cabrera, y la de la representación de los usuarios que es ocupada por Natalia Pereyra. Según lo establece la ley 17.385, en aquellos casos en los que se remueva a más de la mitad de los directores de un ente, es necesario enviar nuevamente las venias al Poder Legislativo para su aprobación. La situación fue alertada en plena sesión por los senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Heber. El director en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera, dijo a El País que Presidencia le confirmó su continuidad. Ahora solo se espera que el Ejecutivo envíe las venias al Senado para su aprobación y posterior designación.