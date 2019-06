Nota del corralito y Geocom

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El País publicó el domingo 19 de mayo una nota titulada “Detrás del corralito mutual: intriga millonaria”, en la que se hacía referencia a las negociaciones entre la empresa Geocom y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para instalar un sistema de huellas digitales que permitiera reabrir el corralito mutual.



El artículo afirmaba que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) compraría un pos para cada uno de sus 900 puestos de atención. Eso no era correcto y, además, llevó a una serie de errores de cálculo en cadena.



Respecto al sector público, altas fuentes del organismo informaron ahora que el número todavía no estaba cerrado y que se evaluaron distintas opciones: desde colocar un dispositivo en cada policlínica (900) hasta solo instalar 110.



Vueltas a consultar, fuentes de la Junta Nacional de Salud (Junasa) señalaron ahora que se llegó a hacer un estimativo para todo el país, que incluía tanto al sector público como al privado: eran 400 dispositivos.



El País informó que el servicio costaría 12 cuotas de US$ 65 más US$ 2 por cada usuario que lo utilizara y US$ 500 por el dispositivo. Esto era incorrecto, ya que las 12 cuotas de US$ 65 ya incluían el pago del pos, según precisó Geocom.



Debido a estos errores en cadena, El País informó que solamente en ASSE se iban a pagar US$ 450.000 en dispositivos. En realidad, teniendo en cuenta que 54.921 personas se cambiaron la última vez que se abrió el corralito, se podría estimar que se habrían tenido que invertir -de concretarse el proyecto, lo que no sucedió- US$ 421.842 por parte de las mutualistas y ASSE. Esta cifra equivale a $ 14.760.000.



El texto también señala que el MSP llamó a licitación para solucionar el problema de la intermediación lucrativa, cuando lo que hizo fue una consulta pública. Geocom elevó su propuesta de esa manera.



Por otra parte, un recuadro de la nota afirma, por error, que ASSE le pagó US$ 963 millones a Geocom por mantenimiento de la historia clínica electrónica. Ese dato está bien publicado en el texto central, donde se informa que se invirtieron US$ 963.800.



A los lectores y a los involucrados, las disculpas del caso.