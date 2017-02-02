Nopitsch: "En 10 días vamos a tener los 15 camiones" de basura en la calle

El secretario general de la comuna salió al cruce de las declaraciones de Juan Salgado contra las cooperativas de ómnibus y consideró que es la IMM quien tiene que tomar medidas y "no echarle la culpa a un tercero".



El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, dijo que la comuna está "saliendo de lo imprescindible" para comenzar a solucionar el problema de la basura, que es "tener el equipamiento para Montevideo".

Se han comprado "15 camiones, de los cuales recibimos seis. El lunes que viene recibiremos seis más y también tenemos otros tres en el puerto, o sea que consideramos que en 10 días vamos a tener los 15 camiones en la calle", señaló a Informativo Sarandí. A su vez, "está considerada en el Tribunal de Cuentas la compra de 4.000 contenedores. Esto es indispensable pero no suficiente, es lo que necesitamos para iniciar los cambios en al ciudad".

Nopitsch dijo que la comuna desarrolla "una campaña que tiene que ver con lo educativo y una serie de medidas que tienden a tratar de revertir la situación de limpieza, que no estamos conformes y queremos cambiarla".

Informó también que uno de los camiones, que posiblemente sean presentados el próximo lunes, "fue chocado en un guardabarros, pero en el viaje. Está dentro de la garantía y de lo que habitualmente pasa".

El secretario general manifestó que ve a la capital "mejor que en diciembre pero no la veo en las condiciones en que queremos verla nosotros". "Está mejor que en diciembre, entre otras cosas, porque tenemos mucho menos gente, hubo muchos menos generación de basura", indicó, y consideró que aunque "hoy todo está bajo control" aún no se encuentra "en las condiciones que quisiéramos tener a Montevideo"

Nopitsch informó que el intendente Daniel Martínez "estuvo reunido con el Poder Judicial, porque no es solo un tema de control que hacemos nosotros, hay que poner en funcionamiento el tribunal de faltas. Alguien que saca del contenedor y tira toda la basura afuera tiene que ser pasible de una sanción de falta".

Sobre las pruebas con cámaras en los contenedores, Nopitsch señaló que se continúan llevando a cabo. "Tenemos 20 cámaras para cuidado de basurales, hemos encontrado y multado vehículos, sobre todo camiones que tiraban en basurales de Montevideo, hoy los tenemos controlados con cámaras las 24 horas".

Sobre las medidas a tomar tras la celebración de Iemanjá, informó que que desde las 5 de la madrugada habrá "un operativo de limpieza especial, porque en general las playas quedan muy mal".

"Es como en una corrrecaminata. Después de una correcaminata hay que hacer una limpieza especial. Acá hay una expresión religiosa de una parte importante de la población. Nosotros vamos a actuar y calculo que en la mañana tendremos las playas en control", expresó.

Suba del boleto

"El propio intendente está a cargo del equipo" que trabaja sobre el aumento del boleto de ómnibus, que se producirá en marzo."No tuvimos aumentos desde marzo de 2016, va a correr prácticamente un año sin aumento, excepto por la diferencia que se hizo entre la tarjeta STM y el boleto", indicó, y explicó que la comuna pretende que el aumento sea "el menor posible".



Nopitsch indicó que en diciembre había casi 500 locales para recargas de boletos y señaló que la intención es llegar a una cifra superior a 1.000. Respecto al planteo del presidente de Cutcsa, Juan Salgado, quien manifestó que actualmente la cantidad de usuarios que utilizan la tarjeta STM es de un 30%, dijo que "creemos que es un poco más, pero nuestra voluntad es tratar de llegar a lo máximo posible".

Sobre las declaraciones realizadas por el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, el secretario general de la IMM dijo que no cree que las cooperativas hayan hecho perder 10 años al gobierno departamental en el transporte, porque "además en estas cosas, como en todo, quien ejerce la dirección es la Intendencia de Montevideo, por lo tanto la Intendencia tiene que tomar esas medidas y no echarle la culpa a un tercero".

Apps

"Me imagino que (Uber) se va a inscribir porque ahora no hay excusas desde el punto legal para que no lo estén, por tanto seguiremos aplicando la norma y la ley en la medida de que no lo hagan", sentenció Nopitsch, respecto a la ausencia de la aplicación en el registro de la nueva norma sobre apps. Señaló que "mientras no se inscriban, siguen en la ilegalidad".

Tanto Cabify como Easy, las otras dos empresas de transporte a través de aplicaciones que funcionan en Montevideo, ya están inscriptas en elRegistro Provisorio de Plataformas de Intermediación de Transporte Oneroso de Pasajeros.

"Hemos acordado con distintas empresas que están en funcionamiento. Yo creo que Uber va a tener que entrar en la norma y si no, el control lo vamos a seguir haciendo", dijo Nopitsch, aunque consideró que "hace un mes que se aprobó esto, estamos recién a 30 días, esperamos que esto se normalice".

Control del tránsito

"El sistema (de cámaras) viene funcionando bien", señaló el secretario general. "Bajamos al 52% los accidentes en la rambla de Montevideo, en avenida Italia los bajamos un 28%, multas estamos poniendo alrededor de 226 por día desde que se instauró el sistema. Desde que se instaló el sistema pusimos unas 10.000 multas, 40% son por luz roja y 60% por velocidad. y llevamos US$ 2.300.000 de recaudación", informó.

El sistema tiene 30 puntos de la ciudad controlados por cámaras y radares digitales. Foto: F. Ponzetto

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO