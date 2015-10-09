"No se aclaran ni el 10% de las rapiñas"

En Uruguay no se llega a aclarar ni el 10% de las rapiñas que se cometen cada año", dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, ayer jueves en el programa A Diario de El País TV.

Chediak habló de la aclaración de los delitos que en Uruguay ronda el 50%, aunque precisó que antes era del 70%. En el caso de las rapiñas que se cometen, no se llega a aclarar ni el 10%. "Cuando los delitos son menos graves esa tasa de resolución va bajando", señaló.

Con respecto a los criterios de los jueces para procesar con o sin prisión dijo: "Tenemos 62 jueces penales con criterios distintos. El Poder Judicial tiene una cabeza pero no una sola voluntad". Explicó que el mecanismo de prisión preventiva es obligatorio cuando el delito tiene una pena mínima de dos años de prisión (penitenciaría); en el resto de los casos dependerá de la decisión de los jueces.

Presupuesto.

"Con este gobierno empezamos en cero y seguimos en cero", dijo Chediak en relación a la asignación presupuestal. De los 60 artículos que envió el Poder Judicial, no se contempló ni uno, pero además "no hubo ninguna instancia de diálogo previa", agregó.

Esa decisión del gobierno afectará especialmente el nuevo proceso penal, con puesta en marcha prevista para febrero de 2017, y cuyos principales objetivos son agilizar los procesos y dar más garantías. Ahora, el Ejecutivo decidió prorrogar dos años más la aplicación de una parte del nuevo proceso: las audiencias orales y públicas. "Concentrar en una audiencia lo que hoy se hace en un año y medio iba a hacer que el juicio fuera mucho más rápido. Y si el juicio es más rápido, las sentencias de absolución o condena llegarán antes y la relación de privados de libertad sin condena va a cambiar", dijo Chediak.

"Eso es lo más caro y es la médula del nuevo código porque supone la creación de decenas y decenas de cargos de jueces y de defensores en el interior y la capital", afirmó. Además explicó que la prueba que recabará el fiscal (quien pasará a investigar con la Policía) no tendrá validez porque no tendrá el control del juez, entonces habrá que diligenciarla nuevamente en las audiencias —que no serán orales y públicas. "Los jueces no van a levantar cadáveres, pero toda la prueba se tendrá que diligenciar de nuevo", dijo Chediak.

En ese sentido comparó que al Poder Judicial no se le otorgaron cargos de jueces, mientras que a los fiscales se les dio 30 adjuntos adicionales, y se le quitó tarea a los fiscales a solicitud del fiscal de Corte.

Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia en El País TV

Presidente de la Corte