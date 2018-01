Tres niñeras, un personal trainer y un chef: los empleados de los Balcedo en Maldonado

Un personal trainer que hacía también de chofer y "encargado" de la chacra, tres niñeras y un chef. Son parte del personal que el matrimonio Balcedo tenía contratado en sus propiedades en Maldonado. Les pagaban en dólares y los acompañaban en sus viajes.



El profesor de educación física, chofer de los niños y encargado de la casa, cobraba US$ 5.800 en efectivo. Además viajó con la familia a Buenos Aires, Estados Unidos, México, Tahití y Aruba.

Los Balcedo tienen tres hijos, de once, cuatro y año y medio. Tenían por lo menos tres niñeras para cuidarlos. Una de ellas afirmó que trabajaba con el matrimonio hace tres años. Dijo que cobraba mediante recibo $ 21.400 al mes y por fuera del control del BPS otra suma hasta completar el total de US$ 3.000. Además declaró que también viajó con la familia a Buenos Aires, Estados Unidos y Tahití. Otra niñera, que además era profesora de inglés y portugués, testificó que cobraba mediante recibo $ 22.191 al mes y "en negro" la suma de US$ 2.000. Viajó a los mismos destinos.

"El gran chaparral" de Marcelo Balcedo. Foto: R. Figueredo

Una tercera niñera, que cuidaba a los niños en la noche, afirmó que trabaja con la familia Balcedo desde hace seis años. En su recibo figuraba un sueldo por $ 19.000 y pero confirmó que por fuera del control del BPS percibía un total de US$ 2.000.

El chef fue otro trabajador que declaró ante la Policía: ganaba un sueldo de US$ 4.200, más de la mitad del ingreso "en negro", según señaló el fiscal Rodrigo Morosoli.

Ayer en una audiencia el juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez, formalizó la causa penal contra Balcedo y su esposa Paola Fiege por los delitos de lavado de activos y contrabando de vehículos de alta gama. En este sentido dictaminó la prisión preventiva para ambos por 120 días para poder seguir recogiendo testimonios y pruebas dentro del círculo íntimo del sindicalista.



Balcedo, pese a mantener un estilo de vida elevado, con viajes en jets privados (según consignó La Nación entre el 9 de febrero de 1995 y el 20 de diciembre de 2017 hizo 405 viajes internacionales muchos en un jet privado que alquilaba a US$ 60.000 dólares por mes), guardaespaldas, cerca de 19 inmuebles y 38 vehículos, muchos de ellos de alta gama, y animales exóticos (un guacamayo Amazona aestiva (loro hablador), cinco llamas, dos alpacas, cinco carpinchos, 14 ñandúes, un guacamayo Ara chloropterus y otro guacamayo Ara ararauna) mantenía el bajo perfil.

El argentino había creado un "zoológico privado" con especies exóticas. Foto: R. Figueredo