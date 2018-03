Nin Novoa justificó designación de hija de asesor de Vázquez: es "personal de confianza"

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, indicó que la contratación de Soledad Veiga, hija del encargado de comunicación de Presidencia, es parte de su "personal de confianza", según declaraciones a Radio Carve recogidas por El Observador.



El Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que a Veiga, que es veterinaria, "la contratamos para coordinar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) los temas sanitarios y arancelarios", explicó.



"Yo preciso que atiendan a 44 países concurrentes que tenemos, que no tienen embajadas en Uruguay, con los que tenemos negociaciones por habilitaciones” para la exportación de productos agropecuarios, dijo el canciller. Y mencionó a Emiratos Árabes, Filipinas e India entre esos países.



Nin Novoa cuestionó la información dada por El País a la que consideró “parte de un discurso antisistema”. “Estamos en un nivel de enchastre que no es propio de Uruguay”, sostuvo el ministro. “Yo no puedo hacer un concurso para tener a una persona a mi lado que no se qué orientación filosófica y política tiene, manejando temas internos del ministerio. Personal de confianza es personal de confianza”, sentenció.



Una resolución del 26 de febrero firmada por el presidente Tabaré Vázquez y el canciller, a la que accedió El País, asigna a Veiga el cargo de ministra del Servicio Exterior en calidad de persona de "particular confianza".



Veiga no es funcionaria de carrera. En el escalafón diplomático, el de ministro es el segundo cargo en importancia, inmediatamente por debajo del de embajador. Veiga pasará a tener el grado 06 del inciso 06. La resolución tiene el número 258434.



La noticia de la participación de Veiga en un cargo estatal se suma a la diversa lista de jerarcas que fueron señalados por tener familiares ocupando altos cargos públicos, lo que motivó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) exhortara a los funcionarios a “corregir de inmediato estas situaciones”.

