Narco mató a su pareja para que nolo delatara

Una mujer de 38 años, pareja de un traficante de drogas de Paysandú, fue asfixiada con un trapo de piso en su boca y luego los homicidas prendieron fuego la vivienda para ocultar el crimen, cometido en la madrugada del domingo 19.

La Policía detuvo a la pareja de la víctima y a un integrante de su banda. Ambos confesaron el crimen.

El móvil fue el temor a que su pareja lo delatara. Durante una pelea, la víctima amenazó con denunciarlo y revelar detalles del tráfico de cocaína y pasta base desde Argentina hacia Montevideo.

Jul Yemina Karina Stagi López, de 38 años, fue hallada calcinada sobre la cama de su casa en el Barrio P1.

Según consignó el diario El Telégrafo de Paysandú, la noche siguiente al incendio, la forense Rosa López practicó la autopsia del cuerpo quemado hallándose en la boca, atascado en la garganta, un tejido de contextura parecida la de un paño de piso.

En el marco de los interrogatorios, una mujer, domiciliada en el mismo barrio que la fallecida, reveló que era amiga desde meses atrás de la víctima y que ésta mantenía una relación amorosa con E.M.P., de 43 años, poseedor de antecedentes penales

En la comisaría, el detenido reconoció que comercializaba drogas y que la fallecida, pareja suya desde hacía un año, estaba interfiriendo demasiado en su actividad. Al culminar una discusión mantenida en su domicilio, la mujer se retiró ofuscada y amenazó que revelaría la actividad ilícita a su madre. Por eso la mató.

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