El presidente del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, Rafael Rivero, salió al cruce del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien afirmó a Telemundo que quiere saber por qué la empresa Samán cerró en Río Branco dejando a 33 trabajadores sin su fuente de ingreso.

El secretario de Estado había dicho que la cartera está "estudiando el tema a fondo para ver cuáles son las razones efectivamente que hay en esto". "La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está convocando para el próximo miércoles para ver cuáles son las razones de estas medidas que se han tomado. No hablamos de sospechas, queremos saber”, especificó.



En este sentido Rivero expresó que "molestan los conceptos vertidos por el ministro". "Lo que se olvida el ministro es que Samán es una empresa privada" y la cartera "no podría tener ningún tipo de injerencia. No sé si Murro piensa que estamos en el tiempo de los señores feudales y se cree que es el rey o que tiene una superintendencia”, opinó.

Además, remarcó que al tratarse de empresas privadas, éstas "van a tomar sus decisiones en forma unilateral al gobierno" ya que "es un problema de las empresas, es un resorte exclusivamente del privado y por algo será”.



El presidente del Centro Comercial enfatizó que “en este país hay que empezar a abrir la boca y decir las cosas" porque "estamos sufriendo un ataque de patoterismo de ciertos actores políticos".



"En mi caso no me pienso callar. Lo que está haciendo el ministro de trabajo es un patoteo barato y campaña política en base a las empresas”, agregó.

Rivero dijo además que “la crisis la estamos sufriendo los empresarios pequeños y nos sentimos acosados por los sindicatos y el propio gobierno. Nadie puede obligarnos a contratar tal o cual funcionario, a minimizar las ventas, abrir o cerrar si nos va mal”, advirtió.



También sostuvo que “lo que está buscando el gobierno es que surgen las empresas autogestionadas y después venga el Fondo de Desarrollo Social (Fondes) para tratar de sacar al empresario del medio, le guste a quien le guste”.



Según Rivero, en un futuro la situación empeorará: "De la forma en que vamos posiblemente en dos años la mayoría de las empresas que están abiertas, van estar con las puertas cerradas”.



“Es lamentable que ahora (el ministro Murro) salga decir que va a crear 3.000 o 4.000 puestos de trabajo, naturalmente que estos son los mismos puestos de trabajo que se van a perder en estos años”, concluyó.