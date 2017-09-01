Murro anunció que creará una unidad de asesoramiento empresarial

"Queremos un ministerio para trabajadores y empresarios", manifestó el ministro de Trabajo y Seguridad Social.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, estuvo presente esta mañana junto al director general de Inefop, Eduardo Pereyra, en la actividadEmpresa Formadora del instituto Ánima, en el piso 4 del World Trade Center.

Luego de haber recibido críticas de parte del empresariado acerca de que el ministerio está "del lado de los trabajadores" tanto en materia de conflictos como de los consejos de salarios, hoy Murro anunció que este mes se creará unaunidad de asesoramiento empresarial dentro de la cartera. Y envió un claro mensaje: "Queremos un ministerio para trabajadores y empresarios", manifestó.

En la actividad de hoy se mostró la experiencia de 43 jóvenes que estudian y trabajan en el marco de un proyecto entre Anima y el Inefop. Murro destacó el "éxito" de estas experiencias.

Ernesto Murro durante la interpelación. Foto: Ariel Colmegna

