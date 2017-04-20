Murió policía que fue baleado por delincuentes en Malvín

El efectivo, que estaba en su día libre, esperaba a su esposa en el momento en que dos hombres se acercaron para intentar robarle.

Murió el policía que fue herido de bala cuando dos delincuentes intentaron robarlo en el cruce de las calles Asamblea y Candelaria, Malvín, informó Telemundo.

El hecho ocurrió cuando el efectivo, que estaba en su día franco, esperaba a su esposa estacionado en su auto, un volkswagen gris, en el momento que dos delincuentes se acercaron y lo obligaron a bajar del vehículo.

En ese instante se inició un enfrentamiento y comenzaron a intercambiar disparos. Dos balas impactaron en el pecho del policía que fue trasladado al Hospital Policial donde perdió la vida pese al esfuerzo de los médicos.

Al ver el enfrentamiento, dos policías encubiertos que estaban en un ómnibus y registraron la situación, se bajaron y siguieron a los delincuentes algunas calles más abajo, según la crónica del informativo.

En el lugar se desató un nuevo tiroteo, esta vez más intenso, y ocho balas impactaron en un auto que estaba estacionado.

Efectivos de la Seccional 11 trabajan para esclarecer los hechos.

La Policía llegó luego de la foto de los delincuentes. Foto: A. Colmegna

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