Murió un municipal en Artigas luego de denuncias de Adeom

Un funcionario de 33 años del servicio de recolección de basura de Artigas murió tras un accidente laboral "por una falla en uno de los camiones", informó a El País Valeria Ripoll, titular de la Federación Nacional de Municipales.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando el vehículo estaba saliendo del estacionamiento para llevar adelante el turno. Cuando intentaba salir marcha atrás, no divisó al trabajador que estaba en el camino. Si bien le gritaron que frenara, no pudo hacerlo. "No tiene frenos en la parte de atrás y por ese motivo le pasó por encima", comentó Ripoll.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Artigas había denunciado los problemas de este vehículo. La última inspección de la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores (Sucta), empresa encargada de la inspección de vehículos oficiales, advirtió que el coche matrícula GOF0248, marca Internacional, "no pasó Sucta, tiene freno solamente delantero y sin freno de mano", según señala el documento al que accedió El País.

Estas situaciones fueron denunciadas por los trabajadores ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ante el Ministerio de Trabajo.

El documento muestra que varios coches de la Intendencia artiguense no pasaron las pruebas. Por ejemplo, en el camión matrícula GOF0178 T1, marca Mercedes Benz, frena "solamente una rueda delantera". El informe también revela fallas mecánicas en palas, motoniveladoras y retroexcavadoras de la comuna.

La funcionaria sindical arribó ayer de tarde a Artigas para conocer detalles del siniestro, pero fue informada que antes de que llegara la Policía el camión "se había movido". "No se le hizo peritaje, no se le hizo nada. Todo es absolutamente irregular", se quejó.

La presidenta de la Federación recordó que hace unos meses la Intendencia de Artigas expulsó a un delegado sindical que denunció los problemas de estos vehículos. "El intendente tiene la potestad de echar a los funcionarios. Si te negás a salir, te echa. Con el tema de que no son presupuestados, se habilita a que tome a quien quiere", comentó Ripoll.

Servicios fúnebres.

En tanto, en Montevideo Adeom amenaza con realizar un paro por tiempo indeterminado en todo el Servicio Fúnebre y Necrópolis a partir del próximo lunes, por la falta de respuestas de la Intendencia a reclamos laborales que se arrastran desde el año pasado.

Los trabajadores le hicieron una propuesta a la comuna para mejorar las condiciones. Entre ellas, piden un descanso de dos días cada seis jornadas de trabajo. Otro, y el nombrado como más fundamental por Adeom, es un apoyo psicológico "real" a los funcionarios que trabajan día a día con la muerte. "La Intendencia ofrece talleres grupales. Se necesita un abordaje personal a cada uno", comentó Ripoll. Esto se debe a que algunos han terminado con problemas de adicción a drogas por los daños psicológicos que les causa estar en contacto permanente con la muerte y el sufrimiento de las familias.

Además, los 200 trabajadores que hay en este rubro son "escasos" y cumplen "una multiplicidad de tareas". Según Adeom, la IMM rechazó la propuesta, por lo que continúan aplicando el sistema existente.

Los dirigentes gremiales instan a un diálogo "profundo" sobre este trabajo y piden que se cree una normativa específica para quienes trabajan en este tipo de servicios. Los funcionarios decidieron mantener el régimen actual de trabajo —que también fue denunciado ante la Junta Departamental de Montevideo— poniendo como fecha límite el próximo lunes para que la administración modifique la propuesta presentada por los trabajadores.

"La Intendencia no está evaluando el estrago en la salud de cada uno de los trabajadores, no quiere hablar del tema. No es lo mismo trabajar en una sala velatoria que en cualquier otro lugar", concluyó Ripoll.