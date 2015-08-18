Murió la mujer que fue baleada en una fábrica de pastas de Parque Rodó

El domingo un policía retirado evitó una rapiña en una fábrica de pastas y resultó herido, al igual que una clienta que se encontraba en el comercio. En las últimas horas la mujer falleció.

El domingo sobre las 14 horas en una fábrica de pastas de la zona del Parque Rodó hubo un intento de rapiña y como consecuencia un expolicía y una mujer de 36 años que estaba como clienta resultaron heridos.

La mujer falleció ayer lunes, según informó Subrayado.

El efectivo policial retirado terminó internado con pérdida de conocimiento luego que logró evitar el atraco.

Un delincuente con casco de moto irrumpió en el comercio y con un arma de fuego amenazó a clientes y empleados exigiendo el dinero.

El policía retirado tiene 55 años, estaba entre la clientela y se trabó en lucha con el delincuente quien efectuó dos disparos en el interior del local.

La lucha siguió en el exterior donde ambos cayeron al piso, el efectivo quedó inconsciente y el ladrón se escapó en una moto manejada por otro sujeto, seguidos de un auto con dos personas, informó la Jefatura.

Debido a los disparos, la clienta resultó lesionada, y en un primer momento fue trasladada a un centro asistencial privado. Se le diagnosticó "herida de arma de fuego en abdomen lado izquierdo sin orificio de salida en estado grave, shock hipovolémico (por pérdida de sangre)". En las últimas horas falleció.



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