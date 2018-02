Murga de San Carlos se burló de los gastos de Sendic en pleno acto del FA

El show musical que ofreció el Frente Amplio en el acto por su 47° aniversario, celebrado el domingo en Piriápolis, incluyó la actuación de la murga La Requerida, oriunda de San Carlos y que no participa en el concurso oficial del Carnaval.



Lo curioso de este espectáculo es la cantidad de referencias que la murga hizo a la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic. Sendic estaba presente en la celebración.



La Requerida presentaba el cuplé sobre la tarjeta corporativa "Luzcard" cuando mencionó al líder de la Lista 711: "Es doble faz, doble filo, decía el pobre Sendic, dos perfumes, dos whiskies en el freeshop y a la mierda el sillón".

Más adelante, la murga parodia una llamada de Sendic para informarle a Tabaré Vázquez que dejaba el cargo de vicepresidente: "Te llamo para decirte que me marcho, que ya no aguanto mas, que ya estoy harto / hacen cola en la tele, hacen cola en las radios, hacen fila en las redes pa' darme palo / me dices que es el bullying, que como llega pasa / pero a mí me sacó por la ventana, todo por un colchón de dos plazas".



La Requerida señala luego que al exvicepresidente le "pegan" de todos lados: "Y me han pegado de costado y perfil / y me rompieron desde el orto a la nariz / y mientras me pegan yo me pregunto, ¿por qué a mí' / ¿Será por mi apellido? Capaz que sí".



Luego comienza a citar a varios políticos que le "pegan" a Sendic, entre ellos el canciller Rodolfo Nin Novoa, a quien califican como "terrible mamón", "flor de alcahuete de los yankees y Rajoy", y un "vejiga" al que "nadie le hace bullying".



También bromearon con el inexistente título universitario: "El día que me quedo sin Estado. Me mandan pa' mi casa licenciado".



En esa parte del cuplé, uno de los integrantes de La Requerida hace las veces de mozo de un bar y se encarga de cortar los insultos del resto de la murga hacia la militancia y el Tribunal de Conducta Política del FA.



Primero, la murga canta "Mi autoridad emana de vosotros / y ante vuestra presencia soberana / les digo entrañables compañeros / que se vayan a la...", momento en que el mozo frena al coro y dice: "Concha y Toro reservado tannat o espinillar, es lo último que va quedando".



El coro vuelve a la carga y canta: "Ante vuestra presencia soberana / termina de inmediato esa sola / y al comité de ética del Frente / me lo paso por el forro de las...", el murguista vuelve a cortar a sus compañeros y añade: "bolas de fraile, sanguchitos, caracú en almíbar con una pizca de nuez enroscada".



La murga también hizo mención a José Mujica: "Todos hablan de Sendic pero nadie habla de las cagadas del Pepe".