Muñoz y Puente disienten sobre paro en liceo de Piriápolis por asesinato

Mientras la ministra de Educación apoya la medida porque considera que puede ayudar a generar paz en la localidad, la directora de Secundaria cree que no es apropiada ya que el homicidio ocurrió fuera del centro educativo.

La ministra de Educación María Julia Muñoz y la directora de Secundaria Celsa Puente disienten acerca del paro que realizan los docentes del liceo de Piriápolis a raíz del asesinato de Pablo Blois, de 35 años, a la salida de un boliche en Playa Hermosa.

Muñoz respalda la medida porque cree que ayuda al "diálogo", según dijo en FM Gente de Maldonado: "Se suspendieron las clases, como lo dijeron los docentes, como una manifestación de duelo por un joven que falleció en un local bailable, es verdaderamente lamentable, y pensamos que esas jornadas de reflexión llevarán a que toda la sociedad de Piriápolis se transforme en una sociedad que bregue por la paz y que los centros educativos sean centros de dirimir diferencias mediante el diálogo y construyamos entre todos la paz que todos queremos".

Sin embargo, Puente asegura que no entiende la medida ya que el hecho ocurrió fuera del centro educativo.

La directora de Secundaria dijo ayer en El Espectador "en el Consejo de Secundaria, la inspección y la dirección del liceo tenemos una sensación de cierta sorpresa. Es un liceo muy lindo, que tiene muy buen ambiente de trabajo. Este episodio que se suscita un sábado, en un local bailable, que involucra a alumnos y exalumnos, que esto tenga un impacto de esta fortaleza en esta comunidad educativa a nosotros nos llama poderosamente la atención y no logramos comprenderlo bien".

Los docentes piden un servicio 222 para el liceo, portería y también la implementación de equipos multidisciplinarios, que incluyan a psicólogos para atender problemas de drogas, entre otros.

Puente indicó que la "inspección regional, la inspección de instituto de liceos y la dirección están trabajando allí. La Policía de Maldonado ha comparecido en forma inmediata, ha tratado de conciliar con los docentes unos controles como para evitar una inseguridad que no estaba denunciada con anterioridad a un hecho que ocurrió fuera del local liceal y fuera de los tiempos educativos".

Dos psicólogos de Maldonado van a apoyar al liceo, pero Secundaria no puede poner un equipo multidisciplinario para el liceo de Piriápolis, agregó Puente.

La ministra de Educación María Julia Muñoz y la directora de Secundaria Celsa Puente. Fotos: Archivo de El País

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