Muñiz: Lema "le está haciendo un favor a los amigos de la Cámara de Emergencias"

Un día después de que el presidente de la República Tabaré Vázquez removió a la presidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz dijo que lo sucedido con el ahora exvicepresidente era "inaudito" y "no se podía dejar pasar".



El escándalo se desató porque el vicepresidente Mauricio Ardus contrató a la nuera como secretaria. Sin embargo, Vázquez removió a toda la cúpula política de ASSE, institución que viene siendo investigada en el Parlamento por presuntas irregularidades.



Pese a ello, la exjerarca dijo a Telenoche que siempre sitió "el respaldo del presidente, es más, yo le dije que está situación no se puede dejar pasar, el Frente Amplio no es igual que otros partidos", añadió.



Muñiz dijo que "no esperaba el ocultamiento de la contratación de cargos de confianza de parte de alguien del directorio" y argumentó, cuando se decidió la designación de la nuera de Ardus como su secretaria, el ahora exvicepresidente de ASSE había planteado que "era una chica a la que le tenía mucha confianza, que era hija de una persona que había fallecido y que la estaba ayudando a salir de esa situación".



Luego, Muñiz criticó al diputado nacionalista Martín Lema y afirmó que "la derecha ha mentido".

"En los últimos 15 días ha salido una y otra vez un informe que se le hace a Lema, que dice que ASSE contrataba ambulancias no habilitadas. En el informe estoy demostrando que Lema miente, porque decir la verdad a medias es mentir, y porque es transfigurar el alma de los hechos".



Muñiz manifestó que en ese informe "le digo que la ambulancia era para traslados comunes y que con solo haber presentado el trámite de habilitación, que esta empresa hizo, se podía hacer".



Luego afirmó que "todos sabemos que (Martín Lema) le está haciendo algún favor a los amigos de la Cámara de Emergencias" y que "buena parte de lo que hacen esos parlamentarios es en favor de sus amigos empresarios".