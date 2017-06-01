Municipio reclama datos de búsqueda de petróleo

Concejo municipal de Tambores señala su preocupación.

El municipio de Tambores, en el este del departamento de Paysandú, emitió un comunicado en la cual reclamó al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial, a Ancap y al Ministerio de Industria información sobre los trabajos de exploración para determinar la existencia de petróleo y gas natural que la empresa Schuepbach se apresta a comenzar en el paraje llamado Cerro Padilla.

La empresa informó a los inversionistas el lunes 29 que comenzaría las perforaciones a mediados de esta semana.

La decisión del municipio fue tomada en una sesión especial del concejo municipal de la localidad y fue apoyada por cuatro de sus cinco miembros, todos integrantes del Partido Nacional. El quinto integrante, perteneciente al Frente Amplio, no participó de la sesión. La decisión del municipio manifiesta su preocupación respecto "a los trabajos en espacios públicos llevados a cabo por empresas privadas sin autorización, ni conocimiento de este órgano municipal" y reivindica "la potestad territorial de este municipio en cuanto a la toma de decisiones que afectan a nuestra localidades (...) Quedamos abiertos al diálogo para un tratamiento serio y responsable de un tema tan delicado a nivel del medio ambiente", dice el comunicado.

La empresa tiene previsto perforar hasta 815 metros durante cuatro o cinco meses. Varios técnicos de la compañía se están hospedando en la ciudad de Tacuarembó y viajan todos los días a la zona que está a unos 60 kilómetros al oeste de la localidad de Tambores.

La semana pasada, Petrel Energy, que es la principal accionista de Schuepbach, informó a los inversores en la compañía que en los cuatro lugares que tiene concedidos para explorar petróleo (uno en Salto, otro en Paysandú y dos en Tacuarembó) hay un potencial de 910 millones de barriles de petróleo y de reservas importantes de gas natural.

En la información que facilitó a los inversores se señala que en Uruguay hay "un sistema de petróleo y gas confirmado y lugares de perforación identificados". Pruebas sísmicas han demostrado que en la zona podría haber gas natural. La información también destaca que hay potencial de demanda en Argentina, sur de Brasil y Uruguay y una distancia relativamente corta a la red de oleoductos de la provincia argentina de Entre Ríos. El costo de explotar los pozos es muy bajo, según la empresa que quiere confirmar su presunción de que en el lugar puede haber petróleo, como lo indicaron los trabajos iniciales que hizo en 2015.

La empresa descartó aplicar la polémica técnica del "frac-king" por considerar que no es necesaria su aplicación en la zona porque los recursos que allí habría son convencionales. Pero parte de la oposición y organizaciones ambientalistas quieren que se prohíba por ley esa modalidad de extracción por entender que puede contaminar las aguas subterráneas y provocar sismos.

El intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, dijo a El País que está al tanto de las inquietudes de los habitantes del municipio de Tambores por las exploraciones, pero que se guiará por las opiniones técnicas de la Dinama.

La empresa Schuepbach ya comenzó los trabajos preparatorios. Foto: D. Rojas

TAREAS DE EXPLORACIÓN