Municipales ocuparán si IMM terceriza limpieza

Una sanción administrativa por una "falta leve" a un funcionario del área del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Recolección de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) dejó a la ciudad sin la cobertura de limpieza durante un poco más de 24 horas luego de un paro decretado por los funcionarios municipales. La medida fue levantada ayer por los trabajadores que ahora amenazan a la comuna con ocupar instalaciones de limpieza en caso de que la IMM siga contratando a empresas privadas para cumplir el servicio o continúe sancionando funcionarios.

Ayer a la tarde, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, informó en una conferencia de prensa que se decidió levantar la medida, pero que se declararon en preconflicto. La dirigente dijo que "no nos movilizamos porque sancionan a un compañero y no aceptamos la autoridad, la autoridad la aceptamos, lo que no aceptamos es el autoritarismo y eso es lo que está aplicando la administración", sentenció.

Ripoll indicó que la Intendencia "sanciona cuando quiere, como quiere y no sanciona a quien no quiere". Adeom reclamó a las autoridades prever la situación del área de limpieza y recolección de basura de cara a diciembre de este año: "Este tema no cierra acá, queremos llegar a diciembre sin las condiciones que tuvimos que padecer el año pasado", dijo.

En la asamblea de ayer por la mañana, los municipales decidieron solicitar una entrevista "en carácter grave y urgente" con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Durante esa instancia se resolvió llevar adelante "una movilización de todo el sector de limpieza", indica la declaración de los trabajadores a la que accedió El País. Por otro lado, también se resolvió convocar al presidente y al secretario general del Pit-Cnt, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, respectivamente.

La definición puntualiza que "en caso de un avance privatizador o que se siga con las sanciones, se aplique una ocupación de los sectores de limpieza".

Para Ripoll las autoridades de la comuna "no miden a todos los trabajadores con la misma vara". La dirigente reclamó que aún siguen a la espera de las investigaciones sobre la inversión de la comuna en proyectos "de alto costo" como el de Disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales. "Hasta el día de hoy esa investigación aún no ha terminado y no se ha encontrado a los responsables, no se ha sancionado y hace años que estamos esperando", agregó.

El asesor de relaciones laborales de Desarrollo Ambiental de la IMM, José Prato, dijo en rueda de prensa el lunes pasado que "Adeom tiene respon-sabilidad por no aceptar la autoridad". Agregó que "no vamos a negociar este tipo de sanciones".

RELACIONADAS Adeom levanta paro: "Autoridad aceptamos, lo que no aceptamos es autoritarismo" By Rosana Decima Adeom levanta paro: "Autoridad aceptamos, lo que no aceptamos es autoritarismo" Adeom levanta paro: "Autoridad aceptamos, lo que no aceptamos es autoritarismo" Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza By EL PAIS Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza

Sanción.

La IMM sancionó a dos funcionarios por no acatar órdenes de sus superiores. En uno de los casos, el trabajador desoyó una orden de su jefe que le solicitó que se quedara más tiempo para realizar una determinada actividad. En el otro, según relató Prato, un trabajador de la base de Buceo se negó a completar unas planillas: "Cuando uno se niega a hacer un trabajo asume la responsabilidad de lo que está haciendo", indicó el jerarca. Si bien Prato señaló que en ambos casos se solicitó la realización de tareas para las que los funcionarios fueron contratados, fuentes de Adeom señalaron a El País que tal situación no es así y que lo que ocurrió fue un típico episodio de persecución sindical.

Adeom rechazó que las autoridades de la comuna decidieran contratar empresas privadas para reforzar la recolección de residuos a lo largo y ancho de toda la ciudad.

El presidente de Adeom, Aníbal Varela, dijo a El País que el viernes pasado se reunieron con el director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, a quien se le presentaron diez medidas en materia de limpieza. Según Varela "no contestó un solo ítem; la situación en realidad se precipitó por la sanción", agregó el dirigente sindical. Varela indicó que la IMM aún no rindió cuentas sobre el costo de la contratación de personal para el área de limpieza durante fin de año. "Así es facilísimo gestionar, cuando no puedo, no puedo", dijo. Agregó que a la comuna "se le plantea que faltan camiones y personal y decide contratar a privados".

En una comunicación interna de la propia Adeom titulada "La represión en limpieza", se apunta a Puntigliano como el responsable de toda la situación. "La línea que Puntigliano, Director del Departamento de Gestión Ambiental, impuso en su pasaje por la Administración Nacional de Puertos (ANP) primero, y en la minera Aratirí después, en lo que tiene que ver con la relación con los trabajadores, pretende imponerse ahora en la IMM", reza el texto.

Varela explicó a El País que en esta ocasión se logró que Puntigliano se comprometiera a recibirlos todos los meses. Este lunes más de 40 dirigentes resolvieron convocar al Ejecutivo de Adeom para analizar la situación, escenario en el que luego de varias horas se decidió levantar las medidas de paro.