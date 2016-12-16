Municipales harán horas extras para recolectar la basura

Cuarto Intermedio en la asamblea de Limpieza de Adeom.

Los trabajadores del sector limpieza de la Intendencia de Montevideo votaron un cuarto intermedio en la asamblea realizada en la tarde de ayer. Se reintegraron al trabajo en turnos posteriores a las 17:00 y aceptaron trabajar horas extras para mitigar la problemática sufrida en la ciudad por la abundancia de basura.

Luego de las negociaciones con autoridades de la Intendencia en el Ministerio de Trabajo quedaron reconocidos algunos avances.

Como ser, que los partes de enfermo no provoquen la pérdida del régimen de trabajo de 6 horas más 2, y que se estudie una gestión a fin de resolver los problemas de insalubridad a que se ven sometidos quienes se desempeñan en el área de limpieza.

Para esto se formará una comisión con representantes de la Facultad de Medicina, Adeom y el Ministerio de Trabajo. Para la reestructura del tema limpieza habrá una tripartita con la IMM, Adeom y la dirección de Trabajo.

También hubo acuerdo en la necesidad de hacer un llamado a concurso en diversas tareas que puede llegar a involucrar a 200 trabajadores cuyos salarios se incrementarán. Entre los temas a resolver está pendiente por ejemplo la recategorización de los peones y choferes.

En conferencia de prensa desarrollada en la sede del Pit- Cnt se rechazaron todas las informaciones de jerarcas comunales que responsabilizaron a los trabajadores municipales por la acumulación de basura en las calles.

Adeom y el Pit indican que nada de esto ha sido consecuencia de las medidas gremiales sino por ausencia de camiones, contenedores, repuestos y personal, algo que se viene reclamando desde que asumiera la administración de Daniel Martínez.

El secretario de Adeom Facundo Cladera explicó en la conferencia que hoy habrá un encuentro en el Ministerio de Trabajo para afinar las medidas que consideran oportunas y fijar objeciones.

Tercerización.

El gremio exige, por ejemplo, que la Intendencia retire de inmediato los servicios de recolección contratados con privados. Señaló Cladera que es una contradicción adjudicar a los trajadores la responsabilidad de la basura dispersa por haber tomado medidas gremiales, cuando en realidad nunca las tomó en este tiempo en que surgió el problema.

Para cumplir todos los servicios tendrían que salir 23 camiones, y han podido usarse 16, 14 o hasta 11, dijo Cladera.

"Existiendo la cantidad de camiones necesaria, los funcionarios municipales y la Intendencia deberíamos hacernos cargo de la limpieza", sin necesidad de contratar a empresas, insistió el dirigente.

De 14:00 a 22:00 volverán a salir hoy los servicios tercerizados para continuar con el plan de impacto, según dijo a El País el director de Limpieza, Oscar Caputi.

La Unión: algunos contenedores fueron vacias pero no se hizo limpieza alrededor. Foto: M. Bonjour

LIMPIEZA