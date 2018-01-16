Municipales enfrentados a Martínez afectan limpieza

INTENDENCIA

Adeom rechaza medida de la IMM de contratar a privados.

N. GONZÁLEZ KEUSSEIAN

Fue una acalorada reunión la que ayer en la tarde tuvieron más de 40 dirigentes sindicales de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el ámbito que el gremio creó para analizar los temas vinculados a la limpieza. "No es así, las cosas se deben resolver de otra manera", "¿quién decretó el paro?", sentenciaron dos empleados municipales que descontentos con la medida de afectar la recolección de basura en Montevideo durante 24 horas se levantaron y se fueron.

Pero la decisión ya estaba tomada hace rato. Más de 494 peones, 250 choferes y el personal de mantenimiento no salieron ayer a la calle desde las 12 horas; una medida resuelta luego de que se conociera que la intendencia sancionó e inició una investigación administrativa a un dirigente de base de Buceo y a otro trabajador.

El asesor de relaciones laborales de Desarrollo Ambiental de la IMM, José Prato, dijo en rueda de prensa que "Adeom tiene responsabilidad por no aceptar la autoridad". Agregó que "no vamos a negociar este tipo de sanciones".

En uno de los casos un funcionario que cumple funciones administrativas desoyó una orden de su superior que le solicitó que se quedara más tiempo para realizar una determinada actividad. En el otro, según relató Prato, un trabajador de la base de Buceo se negó a completar unas planillas: "Cuando uno se niega a hacer un trabajo asume la responsabilidad de lo que está haciendo", indicó el jerarca. Si bien Prato señaló que en ambos casos se solicitó la realización de tareas para las que los funcionarios fueron contratados, fuentes de Adeom señalaron a El País que tal situación no es así y que lo que ocurrió fue un típico episodio de persecución sindical.

Medida.

La "mesa de limpieza" decidió continuar con la medida de paralización hasta este mediodía "con el reintegro de los turnos vespertinos" y fijó una reunión de la directiva del sindicato municipal a las 9 horas para definir cuáles son los pasos a seguir. "Se planificarán las ocupaciones en la División Limpieza para defender las conquistas", indicó una resolución a la que accedió El País.

Tercerización.

Adeom rechazó que las autoridades de la comuna decidieran contratar empresas privadas para reforzar la recolección de residuos a lo largo y ancho de toda la ciudad. El presidente de Adeom, Aníbal Varela, dijo a El País que el viernes pasado se reunieron con el director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, a quien se le presentaron 10 medidas en materia de limpieza. Según Varela "no contestó un solo ítem; la situación en realidad se precipitó por la sanción", agregó el dirigente sindical. Varela indicó que la IMM aún no rindió cuentas sobre el costo de la contratación de personal para el área de limpieza durante fin de año. "Así es facilísimo gestionar, cuando no puedo, no puedo", dijo. Agregó que a la comuna "se le plantea que faltan camiones y personal y decide contratar a privados".

El dirigente informó que Puntigliano, que antes los atendía solo una vez cada dos meses, se comprometió esta vez a hacerlo todos los meses del año.