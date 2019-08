La multa de $ 211.000 que OSE deberá pagar por el agua turbia en la Costa de Oro en verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) multó a OSE con 50.000 unidades indexadas (a la fecha, $ 211.333 o US$ 6.012) en calidad de sanción administrativa por haber comunicado en forma tardía el suceso que afectó la calidad del agua en la zona de la Costa de Oro, Canelones, el pasado verano.



A su vez, la Ursea resolvió que OSE deberá compensar a los 20.000 usuarios de la zona afectados por el incidente ya que se corroboró que la empresa pública es responsable de lo sucedido. Esta cifra, que sería la suma de lo facturado durante el mes de febrero, ronda en los $ 19 millones.



Una fuente de la Ursea explicó que, en caso de que OSE no haya cobrado a los usuarios la factura, la empresa no deberá compensar a los usuarios afectados.



En febrero OSE emitió un comunicado en el que explicó que exoneraría el 100% de la factura (cargo fijo y cargo variable) del mes de febrero a los usuarios de Marindia Norte, El Fortín, Villa Argentina, Balneario Español, Atlántida, Estación Atlántida, Pinares, Las Toscas y Parque del Plata.



Los habitantes de la Costa de Oro en febrero tuvieron problemas con el suministro de agua de OSE y, algunos de los que entraron en contacto con ella, sufrieron irritaciones en la piel. La URSEC comunicó en aquel momento que el evento se debió a que no funcionó de manera correcta el sistemas de medición en la línea de los parámetros PH, cloro y turbidez.