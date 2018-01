Mujica: "Tiene que venir otra generación porque soy de un mundo que se va"

El expresidente y actual senador, José Mujica, afirmó que no será candidato a la Presidencia aunque la gente se lo pida y también algunos dirigentes oficialistas.



“Lo veo todos los días en la calle. Quisiera tener 10 años menos y me gusta la penca, pero ta, si me meten en un baile que me queda grande, pongo la cara pa´ otro", dijo el expresidente en su característica forma de hablar.



"Estoy de mascarón de proa. Tiene que venir otra generación porque soy de un mundo que se va. Eso sí, voy a ayudar en la campaña electoral pero nada más que ayudar”, expresó Mujica descartando ser un candidato.



Cuando se le recordaron sus expresiones previas a la campaña en que sí terminó siendo candidato, y luego ganando la Presidencia, Mujica dijo que “tenía unos años menos y tenía un desafío de carácter político. Hoy tengo la presión, pero si me sigo quedando, estoy trabajando contra la renovación, porque siendo un árbol viejo estoy haciendo sombra a los arbolitos nuevos que tienen que venir y si no vienen que se jodan, nos joderemos todos”.



