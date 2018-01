Mujica sobre Aguerre: "Hace tiempo que se quiere ir; no es un problema coyuntural"

Esta mañana el expresidente y actual senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, habló de la situación que atraviesa el sector agropecuario en Uruguay y de la renuncia presentada y aceptada del ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.



"Hace mas de dos años que se quiere ir", aseguró Mujica al hablar de Aguerre en declaraciones a Teledía.



Y dijo que "es un empresario medio que se hizo desde cero. Trabajando desde abajo". Pero "ahora desde que está de ministro viene barranca abajo, porque aunque sea medio conservador, hay un dicho campero: ´el ojo del patrón engorda la majada´. No se puede gobernar una chacra complicada con caña de azúcar, arroz y ganado y esto y lo otro por teléfono desde Montevideo".



"Y el hombre hace tiempo que se quiere ir; no es un problema coyuntural es un problema de necesidad porque entiende que cumplió su ciclo y que tiene que cuidar su familia y sus hijos", señaló.



Mujica aseguró que el gobierno de Tabaré Vázquez "atenderá" los reclamos de los productores rurales, pero dijo que la situación que atraviesan los trabajadores es de una realidad muy diversa: "Decir que el sector agropecuario es una cosa uniforme y global, es estar equivocados. Hay diversidad de sectores y de situaciones. No es lo mismo un agricultor arrendatario que un ganadero extensivo.



Y respecto a la reunión que los productores vienen pidiendo al presidente Vázquez desde el año pasado, Mujica dijo: "Yo pienso que el gobierno los va a atender. Estoy seguro, el presidente los va a atender".



"Puede ser que nos demoremos, yo no tengo la culpa si todo el sistema se va de vacaciones y eso (...) pero estamos de puerta abierta", concluyó.

