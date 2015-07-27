Mujer fue "acribillada a balazos" en Maldonado

Fue una emboscada y de milagro no hubo otros dos muertos. "Cuando empezó la balacera estaba con mi marido en la cama. Él me dijo que nos quedáramos quietos. Que no saliéramos a ver nada hasta tanto pasara algún rato.

Fueron al menos 20 disparos los que escuchamos. Al rato, cuando salimos, vimos como todos los vecinos estaban como nosotros, absortos e incrédulos, mirando por la ventana de sus casas lo que había pasado", dijo una vecina del lugar.

La camioneta VW Saveiro color roja, empadronada en Maldonado, circulaba hacia el sur por la calle Justino Zabala Muniz del barrio Biarritz, ubicado al noreste de la ciudad de Maldonado. Faltaban algunos minutos para que terminara el sábado.

En el interior del vehículo se encontraban tres personas. Camila Weissel Amarilla, de 21 años, viajaba sentada en las faldas de su novio. Su primo iba al volante de la camioneta.

Al llegar a la intersección con la calle Serafín García a la altura del espacio público denominado "Plaza de la Unidad", la camioneta fue impactada de varios disparos efectuados de frente. El parabrisas del vehículo recibió seis impactos de bala. Dos en el capó. Otro en uno de sus faroles. La Volkswagen continuó circulando pese a la lluvia de balas. El vehículo recibió otros dos impactos en uno de los costados. Y varios más en su parte trasera, dos de ellos en la puerta de la pickup.

La VW continuó unos metros más y dobló hacia el oeste por la calle Serafín García. Allí los dos ocupantes masculinos, uno de 19 y el otro de 21, huyeron del lugar. En el interior, quedó la joven de 21 años con al menos siete disparos en el cuerpo. Murió de inmediato. La joven trabajaba en una joyería de Punta del Este. "Era una trabajadora", dijeron las fuentes consultadas.

Si bien la Policía no brindó información alguna sobre este sórdido ataque a balazos contra una camioneta, se supo que los otros dos ocupantes del vehículo quedaron en libertad tras declarar. La camioneta quedó "como un colador", según lo atestiguan las imágenes, y el interior de la cabina se transformó en un baño de sangre.

¿Uno o dos tiradores?.

De un lado de la calle Justino Zabala Muniz, El País detectó siete de los clásicos círculos empleados por la Policía Científica para marcar donde fueron encontradas las vainas servidas de la pistola empleada en el homicidio. En el medio de la calle, los restos de vidrio de las ventanas laterales y de la luneta, impactada esta última de varios disparos.

Del otro lado de esta calle, a la misma altura, había marcados otros seis círculos. Esto implica que el tirador o bien disparó de ambos lados de la calle u otro sujeto efectuó otros tantos disparos.

La Policía hizo saber por sus habituales informantes que el autor de los disparos se desplazaba en moto, de acuerdo al testimonio de uno de los ocupantes. También que el homicida se encuentra identificado y que su captura es cuestión de horas.

Sin embargo, la Policía no tiene claro el móvil del caso. Dejó entrever que, por la cantidad de disparos contra el vehículo, podría tratarse de un "ajuste de cuentas" entre el o los asesinos con algunos de los que viajaban en la camioneta por una deuda de drogas.

El juez de turno, Marcelo Souto, interrogó ayer de tarde a los sobrevivientes del ataque. Al mismo tiempo, se busca a un sujeto que se desplaza en una motocicleta. Todo indica que es el principal sospechoso de la muerte de la joven vendedora de joyas.

La camioneta en la que iba la mujer quedó con varios impactos de bala. Foto: Ricardo Figueredo

Los testigos dijeron haber escuchado unos 20 disparosM. GALLARDO