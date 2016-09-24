MTSS rechaza tener una "actitud omisa" en conflicto del supergás

El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado donde también rechazó "los agravios a las autoridades uruguayas y a la normativa nacional, emitidos por Twitter, atribuidos a Gustavo Anselmi, uno de los principales accionistas de Riogas S.A.".

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió hoy un comunicado rechazando la acusación de Riogas S.A., de tener una "actitud omisa" en el conflicto que la empresa mantiene con el sindicato.

"Se rechaza la acusación de “actitud omisa” del MTSS por parte de la empresa Riogas S.A. del día de la fecha. Asimismo se rechazan los agravios a las autoridades uruguayas y a la normativa nacional, emitidos vía la red social Twitter, atribuidos al Sr. Gustavo Anselmi, uno de los principales accionistas de la empresa Riogas S.A", dice el comunicado ministerial.

El ministerio afirmó que "exhorta al cumplimiento" de las cláusulas laborales y de "toda la normativa laboral", pero recordó que "el conflicto hoy se concentra en una sola empresa del sector. No hay conflicto con las otras empresas ni con las cámaras empresariales representativas".

El conflicto en el supergás se desató hace dos semanas, luego de que Riogas despidiera a tres empleados de una sucursal en Maldonado por manipular un arma en horario de trabajo, lo que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Riogas. Foto: Riogas

RESPUESTA A RIOGAS