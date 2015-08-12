MTSS advirtió por pésimas condiciones del vertedero

Las dos últimas inspecciones del Ministerio de Trabajo al vertedero de basura de Felipe Cardoso constataron que los funcionarios están expuestos a varios riesgos físicos, sanitarios y psicológicos.

Un acta levantada por la Inspección Nacional del Trabajo hace cuatro días, da cuenta de que operan en la cantera varias máquinas con los cinturones de seguridad rotos o en mal estado, con luces rotas y señales sonoras de retroceso que no funcionan. Los inspectores detectaron que las balizas que delimitan las vías de tránsito carecen de luces apropiadas y que los trabajadores llevan sus alimentos dentro de los camiones y máquinas sin un resguardo higiénico.

El Ministerio intimó a la Intendencia a solucionar estos problemas en un plazo de 5 días, aunque alertó en un informe más profundo sobre otros aspectos del trabajo en el vertedero que tienen efectos nocivos para los trabajadores.

En un documento del 15 de junio, en poder de El País, la Inspección Nacional del Trabajo advirtió que "los residuos así tratados (volcados a cielo abierto) acarrean problemas para la salud de las personas, como proliferación de transmisores de enfermedades (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, aves, etcétera), generación de malos olores y contaminación de la tierra, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas a través del lixiviado, un líquido de color oscuro, maloliente y de elevado potencial contaminante, producido por la descomposición de materia orgánica contenida en los residuos". En este sentido, se advierte que estos vertidos comprometen "los recursos hídricos, el suelo y la población vinculada a la operativa de la usina o residente en la localidad de la misma".

El documento acota que a esta situación debe añadirse "la absoluta falta de control en cuanto a los tipos de residuos recibidos en el sitio, donde se acumulan inclusive desechos originados por los servicios de salud y diversas industrias". Los residuos hospitalarios (que suelen incluir restos humanos), no deberían aparecer dispersos en el vertedero ya que son sometidos a un tratamiento especial.

El Ministerio de Trabajo entiende que varios organismos deberían intervenir en una "redefinición de los procesos" que se llevan a cabo en el principal vertedero de basura del país. Menciona concretamente al Mides, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Riesgos.

La inspección advirtió que también existen riesgos de choques o vuelcos dentro de la usina por los centenares de camiones que llegan de toda la ciudad a volcar allí los residuos. Esto explica, además, que exista polvo volando en los sitios de trabajo de forma permanente. El informe del Ministerio de Trabajo advierte asimismo que la señalización e ilumi- nación de la caminería es "deficiente" y que los pesados vehículos están expuestos a caer por los terraplenes, "ya que algunos de estos caminos están al borde de los taludes de la montaña de residuos".

También indica que los trabajadores muchas veces se encuentran expuestos a condiciones climáticas extremas y a "elementos cortopunzantes" que están en la basura. "Debe sumarse el riesgo biológico y/o químico al que queda expuesto cualquier trabajador que sufra una herida, por la combinación de sustancias que presentan los elementos existentes en el sitio", agrega.

Efectivamente, se constató la presencia de una "gran cantidad" de residuos médicos como jeringas, agujas y vías. Y de desechos orgánicos de diversa índole, entre los que se detallan vísceras y cuerpos de animales en descomposición, junto con otros "provenientes de prácticamente todas las industrias de Montevideo".

El documento tiene un apartado dedicado a los "riesgos psicológicos" y el "estrés adicional" que representa la presencia de hurgadores en la cantera, que se ubican entre los camiones operativos y no siempre son visibles.

A fines del año pasado, tras la primera denuncia sobre la aparición de restos humanos en el vertedero, el Ministerio de Trabajo hizo una inspección y clausuró un puesto de vigilancia policial, realizando 16 observaciones sobre las pésimas condiciones de trabajo.

El informe dice que los camiones operan en condiciones de riesgo para municipales y hurgadores.

