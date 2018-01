El MSP emitió un instructivo para cambiarse de prestador mutual durante 2018

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un instructivo para cambiar de prestador de salud durante 2018 luego de que quedara deshabilitado el período de apertura de la movilidad regulada de los afiliados por el Seguro Nacional de Salud, también conocido como corralito mutual.



Como ya habían informado se aceptarán dos causales para poder realizar el cambio: cuando el usuario se mude de un departamento a otro y cuando alegue problemas con la mutual.

Trámite.

El usuario que se quiera cambiar de mutual porque se mudará de un departamento a otro o porque informa que tiene dificultades "de acceso geográfico" a los servicios del prestador, deberá iniciar el trámite antes de que transcurran 12 meses del cambio de domicilio o "de configuradas las dificultades supervinientes de acceso geográfico".



Para poder solicitar el cambio de mutualista deberá:



1. Agendarse a través de la web del Banco de Previsión Social (BPS) o del 1997, para concurrir a Afiliaciones Mutuales y Vínculos (Edificio Central Planta Baja – Montevideo) o sucursal del interior.



En caso de no poder asistir el titular, puede asignar a un apoderado (con carta notarial si aún no se encuentra registrado en BPS como tal).



2. Presentar Cédula de Identidad vigente del solicitante y/o del apoderado. En caso de concurrir un apoderado deberá presentar fotocopia de la cédula de identidad del titular.



3. Llevar una constancia de domicilio de la nueva localidad o comprobante policial. En caso de no tener, puede firmar una declaración jurada de su nuevo domicilio.



En la declaración jurada se constará que no recibió dinero ni otra ventaja equivalente para registrarse en el nuevo prestador.

La otra forma habilitada para cambiar de prestador es informar que existen "situaciones originadas en problemas asistenciales que lleven a la ruptura del vínculo porque el usuario pierde la confianza en el prestador", informó el Ministerio.



En este caso la autorización para cambiar de prestador estará supeditada a la prueba de los hechos que fundamenten la solicitud.

Trámite.

1. El solicitante deberá ir personalmente a la Mesa de Entrada del BPS (Edificio Central Planta Baja – Montevideo- ) o sucursal del interior.



En este caso también puede ir un apoderado (con carta notarial si no se encuentra registrado en BPS como tal).



Para iniciar el trámite el usuario deberá presentar:



1.Cédula de Identidad vigente del solicitante y/o del apoderado. En caso de concurrir un apoderado deberá presentar fotocopia de la cédula de identidad del titular.



2-Nota con exposición de motivos de la petición del cambio solicitado donde explícitamente debe figurar el prestador de salud al que desea cambiarse.



3-Deberá constar además los datos personales del titular: domicilio, teléfono, celular, e-mail (en caso de aceptar como vía de comunicación el correo electrónico, deberá firmar el documento correspondiente).



4-Documentación probatoria de lo manifestado, (Ej.: historia clínica o certificados médicos, etc.).



5-Declaración jurada en donde conste que no recibió dinero u otra ventaja equivalente para registrarse en el nuevo prestador.

Cambios a ASSE

El MSP explicó que todas las personas que quieran acceder a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pueden hacerlo en cualquier momento, yendo directamente a los Centros de afiliaciones del mismo.



"En el caso de aquellos usuarios que fueron habilitados a cambiarse a ASSE recién a partir de la vigencia del Decreto 390/2017, el sistema que habilita el cambio estará operativo a partir del 22 de enero de 2018", indicó el Ministerio.