MSP en alerta por turistas con fiebre amarilla en Brasil

Tres nuevos casos de turistas que fallecieron tras contraer fiebre amarilla en Brasil: uno argentino y dos chilenos preocupan al Ministerio de Salud Pública (MSP) que no descarta reforzar la campaña de vacunación en Uruguay.

El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo a El País: "Estamos atentos a la información internacional, es un tema que obviamente en algunos países puede ser endémico por eso estamos monitoreando la realidad epidemiológica en la región". El secretario de Estado recordó que actualmente está vigente un reglamento sanitario internacional y que se recomienda a los turistas que pretendan viajar a Brasil a "analizar bien adónde quieren viajar por los eventuales riesgos que puedan tener".

Basso agregó a El País que "toda la información que podamos dar ayuda de alguna manera a que se minimicen los riesgos; de todas maneras, se están tomando las medidas suficientes para que aquellas personas que concurran a la zonas puedan vacunarse".

Ayer el Ministerio de Salud de Argentina reiteró las recomendaciones a quienes viajan a Brasil: "La cartera sanitaria nacional refuerza las recomendaciones de vacunación a quienes viajen a zonas de Brasil con circulación del virus, ante la confirmación de un caso importado en Argentina procedente del vecino país".

El sitio web de la secretaría de Estado recordó que en Argentina "no hay circulación del virus de fiebre amarilla y el país cuenta con dosis disponibles para las personas que viajen a los estados indicados. La vacuna se aplica una sola vez en la vida y se sugiere una consulta previa al médico". Mientras tanto en Chile, ya son dos los turistas que tras viajar a Brasil contrajeron la enfermedad.

Campaña.

El estado de Río de Janeiro, estado de Bahía, estado de Espíritu Santo y estado de Minas Gerais son las nuevas regiones en las que se aconseja la vacunación. La costa atlántica sur de Brasil (playas de Río Grande del Sur y Santa Catarina) y nordeste alto (Recife, Natal, Maceió, Pipa) permanecen libres de transmisión a la fecha, indicó el MSP.

Por otra parte, el estado de San Pablo fue incluido por la Organización Mundial de la Salud como área de transmisión, aunque el riesgo en la ciudad es bajo y hasta el momento limitado a personas que realizan actividades en parques o áreas de mata. Las vacunas están disponibles en los vacunatorios del Hospital Pereira Rossell y en el del Militar de 8:00 a 15:00 horas. Además se continúa dispensando en el Puerto de Montevideo previa agenda. En Uruguay no hay fiebre amarilla desde hace un siglo, razón por la cual la población no tiene los anticuerpos. La vacuna se da en una dosis y su efecto dura toda la vida; no está exenta de contraindicaciones.