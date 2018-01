Movilizaciones en todo el país

A lo largo y ancho de casi todo el país, productores rurales, comerciantes e inclusos trabajadores se concentraron ayer en varios departamentos reclamando medidas al gobierno que bajen el costo del Estado.

En Río Negro se registraron tres movilizaciones en simultáneo. Productores, contratistas y transportistas salieron a la ruta 3 en Young, entre San Javier y Tres Bocas sobre ruta 24 y cerca de Fray Bentos, donde no se movilizaban desde el gobierno de Julio María Sanguinetti.

En Young, cientos de personas, incluidos comerciantes y trabajadores en general salieron a reclamar que se baje el costo del Estado que hoy impide trabajar con un mínimo margen de utilidad, dijeron.

Colocaron fardos en el medio de la calzada y en las banquinas, decenas de tractores, cosechadoras y camiones. El intenso tránsito de ruta 3 que circula el litoral norte con ruta 1 y también con Argentina mediante el puente Artigas de Paysandú, se vio enlentecido.

"El pueblo se cansó" y "¿si tiramos todos parejo?" fueron algunas de las leyendas reflejadas en pancartas. "Esta es la capital agropecuaria y hoy nos congregamos acá por los problemas de rentabilidad. Estamos acá haciendo acto de presencia y esperando la reunión del 23 en Durazno, que es a la que en definitiva van a ir todos los autoconvocados del país" expresó el productor Juan Miller.

"Nos preocupa la rentabilidad no solo del campo, sino de todos los sectores empresariales, que ya no está dando. La situación obliga a ir reducien- do empleados para poder trabajar y el más perjudicado para mí es el trabajador, por eso la lucha debe ser en conjunto. Hay que juntarse no dividirse" explicó.

Ante las críticas de algunos sectores que sostienen que los productores se capitalizaron y obtuvieron importantes márgenes de ganancia por más de una década, Miller respondió que los empresarios del sector "no nos quedamos con la plata en el bolsillo, tratamos de invertir en tecnologías, de no quedarnos atrás, de que el país salga hacia adelante".

Y agregó: "Hace años para sacar una cosecha demorabas un mes y medio. El mundo y la tecnología fue avanzando y uno fue en esa dirección, pero no nos quedamos con la plata en el bolsillo, la invertimos" explicó.

San Javier.

A poco más de 30 kilómetros de Young, los productores del eje de ruta 24, decidieron no quedarse estáticos. Salieron a paso lento y formaron una extensa caravana de tractores, maquinaria agrícola y camionetas. Unieron Tres Quintas con Tres Bocas y allí también hicieron conocer sus reclamos. Fue inédito para San Javier, una comunidad tranquila y conservadora.

Se suman más aviones a la marcha en Artigas, son más de 10km de maquinarias y automotores En instantes se lee la proclama La más grande pic.twitter.com/YgIAQuIrUK — Mario Ayala (@marioaya66) 15 de enero de 2018

"La verdad que nunca pensamos hacer esto, no era la idea, pero la verdad que con lo que nos está pasando, no tuvimos otra opción que sumarnos" indicó Marcelo Vincon, productor de la zona.

Dijo que el panorama actual "está bastante complicado" porque después de tanto trabajo y arriesgar "lo único que se logra es salvar la plata, dado que los márgenes son muy chicos".

Fray Bentos.

Más al sur en Río Negro, unos veinte productores se movilizaron sobre ru- ta 2 a escasos cinco kilómetros del puente San Martín y 13 de la ciudad de Fray Bentos.

Miguel Vila sostuvo que la última vez que se movilizaron en esa zona fue en 1999, cuando el presidente era Julio María Sanguinetti. "Hoy lo volvemos a hacer porque la situación se ha complicado de verdad. La energía, el combustible y los costos de leyes sociales hacen que vivamos una realidad difícil de sobrellevar" dijo el productor.

Soriano.

En Palmitas, en el departamento de Soriano, también resonaron los reclamos.

Jorge Rodríguez, un productor de la zona de Risso y dirigente gremial, llamó a "no ceder a la convocatoria del 23 en Durazno, todos los que podamos ir, gente de toda la sociedad, no solo productores agropecuarios, sino todo el sector del interior que está sufriendo este sistema político que nos lleva a ahogarnos despacito sin que nos demos cuenta", informó el portal Agesor.

Florida.

El departamento de Florida no fue menos y la protesta se reflejó en una larga fila de vehículos y maquinaria que, según los asistentes, se extendió a lo largo de unos diez kilómetros.

Paysandú.

Cientos de productores, empresarios y vecinos en general marcharon por ruta 3 al Sur en reclamo de los altos costos para la producción.

La protesta estuvo conformada por vehículos particulares, camiones, tractores y demás máquinas de uso agropecuario, informó el portal del diario El Telégrafo.

La cola de vehículos se extendió por más de 15 kilómetros, lo que produjo el enlentecimiento del tránsito normal de la ruta.

Cientos de turistas que viajaban hacia la costa este del país se han visto demorados por la casi paralización del tráfico en la zona.

Salto.

Al mediodía de ayer productores rurales comenzaron a ingresar al centro de la ciudad de Salto con tractores y todo tipo de vehículos en dirección a la plaza de los Treinta y Tres, lugar en el cual se leyó una proclama. Inspectores municipales no pudieron impedir el paso de la maquinaria, que se dirigió por la principal arteria de tránsito y numeroso público salió a la calle a saludar a los participantes de la marcha.

Artigas.

En Bella Unión varias columnas de vehículos se movilizaron pacíficamente en ruta 3 Gral. Artigas desde los accesos del Puente Internacional (Bella Unión-Barra Do Quaraí) hasta Pueblo Colonia Palma, informó Bella Unión Portal.

Tras ingresar a la ciudad, más de dos centenares de vehículos e incluso seis avionetas fumigadoras que sobrevolaron la ciudad, se manifestaron exigiendo "ya" una solución al difícil momento por el que atraviesa el campo.

Varios de los vehículos que participaron de la marcha llevaban pancartas con reclamos por el sector, en algunos de ellos se lograba leer "El campo en marcha", "Despierten uruguayos, despierten", "Si el campo se funde el Uruguay se hunde" entre otros.

Preparan el encuentro del lunes en Durazno

Los representantes de los productores "autoconvocados" que organizan la reunión del día 23 en Durazno se reunirán en la mañana de este martes en esa ciudad para determinar en qué lugar se hará el encuentro, porque creen que las opciones que se habían analizado en un primer momento no alcanzarían para albergar a toda la concurrencia que se espera, dijo a El País Marcelo Nougué, un ingeniero agrónomo de Paysandú que estuvo entre los organizadores de la reunión en la capital sanducera que dio origen al movimiento y que es uno de sus voceros.

Nougué no espera mucho de la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo ayer al caer la tarde con varias gremiales agropecuarias (no fue la Federación Rural al encuentro, ver nota aparte). "Aparece como positivo que se den señales de diálogo pero en cuanto a expectativas son pocas, porque si hasta ahora no había habido propuestas o soluciones de fondo a la crisis que se está planteando, hoy es difícil que de un día para otro aparezcan", comentó.

Los organizadores quieren llegar a la reunión con un documento y una plataforma reivindicativa de medidas paliativas inmediatas. "Se han tirado muchas posibles medidas. Vamos a tratar de tener una plataforma abarcativa porque el problema ya no es del agro sino del interior, del comercio y de la agroindustria. Ojalá vayan todos los políticos de todo el país, de todo el país, a escuchar, pensar y proponer", dijo Nougué.

"Uruguay montó un Estado en base a una soja a US$ 500 por tonelada, a una leche a 45 centavos al productor y una carne a US$ 4. Esos precios cayeron y el Estado no se pudo acomodar. Hoy la situación es de un alto costo en general del Estado, que no acompaña la realidad del sector productivo", opinó. "La lechería es el sector que más ruido ha hecho porque han cerrado 500 tambos en los últimos tiempos. Un sector que era orgullo del agro uruguayo de 2014 a 2016 bajó los niveles de producción y la mano de obra que contrató. El arroz y la lechería son los que están arriba del tapete porque son los que usan más insumos y energía. La agricultura no está así porque el año pasado fue muy bueno climáticamente, pero el productor de trigo siembra sabiendo que pierde plata y cuando siembra soja espera poder, a lo sumo, empatar. El año pasado Uruguay tuvo producción récord de soja y, sin embargo, a los productores no les quedó mucha plata en el bolsillo. No estamos frente a precios históricamente bajos y, sin embargo, las cuentas no cierran", sostuvo.

Nougué mencionó como un ejemplo de la complicada situación de la agroindustria lo que está ocurriendo en Pili, la empresa láctea de Paysandú que está en dificultades.

El actual movimiento se originó en una reunión realizada en Paysandú el 8 de enero.