Movilidad sostenible, su impacto y desafíos en Uruguay

El tranvía está de regreso en las principales ciudades del mundo y para Uruguay esta realidad parece estar cada vez más cerca. Esto quedó de manifiesto en el Primer Foro de Movilidad Sostenible que se realizó el martes 6 de octubre.



En este evento virtual, y gratuito, 25 expertos en la materia debatieron sobre cómo será el transporte del futuro, cómo se adaptan las ciudades para aportar en materia de movilidad sostenible y el rol de las empresas en este escenario.



Unas 600 personas siguieron en vivo la transmisión vía streaming del foro, que fue impulsado y organizado por El País junto a la Cámara de Comercio e Industrias Uruguayo-Alemana, la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo, la Cámara Mercantil Uruguay-Italia y la Cámara de Comercio Uruguay-Países Nórdicos.



Moderado por el director de Redacción, Martín Aguirre, referentes del ámbito público y privado trataron las oportunidades de negocio que se generan en torno a esta temática.



Los factores de éxito que hicieron retornar a este medio de transporte a las calles en más de 300 ciudades del globo y la viabilidad de implementarlo locamente fueron los principales temas que se debatieron en uno de los paneles que moderó el Business Development Manager de Saceem, Matías Saiz. En el mismo, participaron como panelistas Ernesto Garberoglio (Alstom), Manfred Pohl (Siemens), Thierry Girard (NGE) y Magdalena Peruti (KPMG).



Algunos de los factores señalados por Peruti como positivos de este transporte es que reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en caso de producirse un choque no hay riesgo de explosión y que no produce contaminación sonora, algo muy habitual en las grandes ciudades.



Garberoglio sostuvo que es una “solución muy interesante” para desestimular el transporte individual y una alternativa en pro del medioambiente.



“Sería interesante un proyecto que nos lleve de Roosevelt a Ciudad Vieja para que todas esas personas que vienen de la Ciudad de la Costa no tengan que usar el auto para ir a trabajar. Otra opción es 8 de Octubre”, opinó al agregar que esto no implicaría una competencia con los ómnibus sino que se complementarían ambos medios de transporte.

En resumen, el panel consideró la alternativa como viable, concreta y beneficiosa para el país. “Se necesita una gran voluntad política y mucha convicción por parte de todos los actores para poder sacar este proyecto adelante”, precisó Saiz.



En otro de los paneles se trató la movilidad eléctrica sostenible (privada y comercial) moderado por Jorge Cernadas (Enel X Uruguay) y en el que participaron Pablo Ramos (Grupo Santa Rosa), Carolina Gianola (BBVA), Diego Bentancur (UTE), Benjamin Graff (CNR) y Facundo Puig (Autolider).

Se enfocó diversos aspectos del ecosistema de la movilidad sostenible, entre ellos el rol de UTE. El ente público desarrolló durante su presentación su actual proyecto de Ruta Eléctrica Nacional, su infraestructura y sus planes a futuro.

La presidente de UTE, Silvia Emaldi, ahondó en este punto y afirmó que el ente “seguirá apostando por incrementar la instalación de cargadores en la vía pública y rutas nacionales”.



“La movilidad eléctrica sostenible es un complejo ecosistema que agrupa varios componentes claves de la cadena industrial y de servicios como vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga, soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de las mismas, y financiación, entre otras”, detalló por su parte Cernadas. Y agregó que se deben articular todas las iniciativas en “una comunión entre actores públicos y privados, para que la misma pueda desarrollarse en países como el nuestro. La movilidad eléctrica llegó para quedarse”.

En los últimos años, el concepto de “hidrogeno verde” ha ganado terreno. Se trata de un hidrógeno producido por la electrólisis del agua mediante energía eléctrica de fuentes renovables (en el caso de Uruguay, eólica, hidroeléctrica, solar y biomasa).



“A nivel mundial hoy 20-25% de la energía está electrificada y se piensa que subirá en los próximos años a 40-50% pero eso deja espacio y mercado para más del 50% del mercado en consumo final de energía a partir de moléculas verdes”, señaló Fernando Schaich (SEG Ingeniería/AHK), moderador del panel “El hidrógeno como fuente de movilidad sostenible”.



Dada la matriz eléctrica (en promedio 98% renovable en el año 2019), el Uruguay se encuentra hoy en una posición ideal para poder transformar su matriz productiva que aún mantiene una gran proporción de uso de combustibles fósiles importados en el transporte.



“Esa oportunidad la podemos aprovechar básicamente electrificando nuestro transporte. La manera de realizarlo va por dos caminos: baterías e Hidrógeno”, aseguró Schaich.

Esta mesa redonda abordó la opción del H2 como vector fundamental para la descarbonización del transporte con los panelistas Lucas Rodríguez (Air Liquide), Aram Sander (Enertrag), Patrick Maio (Hinicio), Javier Durán (CIEMSA/Schandy/MIRTRANS proyecto H2Uy) y Jorge Ferreiro (ANCAP, Verne).



Algunos de las principales conclusiones a las que llegaron los expositores fue que esto no es algo para el futuro lejano sino que Uruguay debe dar “ya” los primeros pasos; que hay factores controlables y factores que el Uruguay no controla en este proceso.



Los expertos estimaron que en 2025 aproximadamente el H2 se consolidará en el transporte de larga distancia en Uruguay como algo cotidiano.



En el turno de “Transporte profesional de personas y bienes” las empresas participantes contaron la actualidad de su flota, cómo visualizan la movilidad a nivel organizacional a futuro y sus proyectos.



En este panel, liderado por Ariel Álvarez (Movés) y en el que participaron Simone Tripepi (ENEL X LATAM), Carlos Arboleya (PedidosYa), Marcello Gargaglione (Cutcsa), Andrés Leonard (Scania), Maxime Ferté (Bolloré) y Gustavo Frejtman (UPM), quienes manifestaron su “compromiso por ir hacia un transporte cada vez más sostenible”.



Por su parte, Cutcsa habló del camino recorrido desde la incorporación de su primer ómnibus eléctrico en 2016, el cual fue el primero en América Latina, así como la reciente compra de 20 unidades más en uso del subsidio impulsado por el Poder Ejecutivo, el que permite a cualquier operador de transporte público regular de todo el país adquirir un ómnibus eléctrico al precio de un diésel.

En su sitio web se puede profundizar más sobre el tema.



Una oportunidad para destacarse “La movilidad sostenible es un tema central para nuestro Ministerio”, aseguró el ministro de Ambiente, Adrián Peña, al exponer en el Primer Foro de Movilidad Sostenible. Uruguay tiene una oportunidad enorme en este tema, puede distinguirse en el mundo, sostuvo al indicar que la gran ventaja que tiene el país es su matriz energética, ya que más del 98% de la energía es en base a renovables.



“Energía hay y es una oportunidad”, enfatizó el ministro. Aclaró que todo lo que se comience en esta gestión verá avances en la línea que se marcaron, pero seguramente terminará en gestiones posteriores. Pese a que esto puede verse como una dificultad, Peña lo considera una fortaleza: “Nos permite pensar estrategias de más largo aliento y que comprometan a la más amplia base de apoyo posible, desde todo tipo de vistas, pero también del político”.



Delineó la movilidad, la calidad del agua y la gestión de este recurso, además de la gestión de residuos como indicadores que quieren avanzar y visualizar cambios en este período.



Un evento virtual con referentes en su área

El evento se realizó sin costo, con acceso libre con previa inscripción. Contó con el apoyo de diversas organizaciones locales e internacionales tales como UTE y BBVA.



Asimismo, Santa Rosa Automotores, importadores de los vehículos Renault y Nissan y Saceem grupo líder en desarrollo y construcción de infraestructura y energía sostenible en Uruguay y la región se han sumado como sponsors de la actividad.



Por su parte Fidocar, distribuidor oficial de Hyundai en Uruguay, CUTCSA, líder en transporte público de pasajeros a nivel urbano, la empresa francesa Alstom, segundo fabricante de trenes del mundo, son también parte de los auspiciantes del evento, aportando además sus técnicos y expertos quienes han contribuido durante todo el proceso de coordinación de un foro que congrega expertos de siete países, líderes en la temática.



AKUO Energy Uruguay, CNR (Compañía Nacional del Ródano), SIEMENS, Autolíder, representante de Mercedes Benz y KPMG formaron parte del patrocinio de la actividad.