Montevideo al borde de la emergencia sanitaria

Hoy comienza el Ejército a juntar la basura acumulada.

La Intendencia de Montevideo está dando batalla para que el Ministerio de Salud Pública no decrete la emergencia sanitaria ante la acumulación de basura en varios barrios de la capital.

Si bien el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aseguró que aún "no hay riesgo sanitario", los inspectores de salud ambiental de esa cartera llevan adelante monitoreos en diferentes puntos de Montevideo.

"En lo que va de esta administración nosotros hacemos los controles en 1.000 puntos de la ciudad aleatoriamente, monitoreando las condiciones sanitarias y seguimos haciéndolo" desde el año 2010, dijo Basso.

En este sentido fue que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, confirmó ayer en conferencia de prensa que ya están todos los mecanismos iniciados como para que el Ejército comience a juntar residuos. Los militares trabajarán recogiendo basura de los contenedores en dos turnos: de 7 a 13 y de 14 a 20. Las tareas comenzarán hoy jueves 31. Para mañana viernes 1° de enero, se establecerá una guardia en la Usina de Felipe Cardozo a efectos de cumplir un turno en la tarde. Los días 2, 3 y 4 de enero se volverán a cumplir los dos turnos establecidos.

En las tareas trabajará el personal perteneciente a 13 unidades militares. Cada una aportará dos camiones con 26 efectivos por cada vehículo. En total, actuarán 26 camiones y 312 soldados.

En tanto, la Intendencia de Montevideo suministrará los materiales: horquillas, palas, bolsas, tapabocas, guantes y demás elementos necesarios para recoger la basura.

El comando de la operación estará en el Batallón de Ingenieros en Chimborazo y avenida San Martín, y la coordinación directa será entre el coronel Jorge Fernández y el director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal.

Por su parte, la división limpieza de la Intendencia suministró al Ejército el plano con los circuitos en los municipios por donde comenzará el operativo, que serán el A, D, F y G, en primera instancia y se monitoreará la situación el domingo para analizar si se sigue trabajando allí o se cambia, informó la Intendencia.

"No solo viene el viernes feriado, después está el sábado y el domingo que también se reducen los servicios. Y el día lunes hay asamblea con paro de Adeom. Venimos siguiendo con preocupación la situación que se está viviendo producto de no tener la suficiente cantidad de camiones para la cantidad de contenedores, y aparte tenemos grandes problemas en las políticas de mantenimiento", aseguró el intendente Martínez a El País.

Para la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de la Intendencia de Montevideo las medidas que decidió tomar Martínez "son equivocadas".

El secretario general de Adeom, Facundo Cladera, indicó a El País que "esto es un tema cíclico que se viene tratando desde hace un año, no creemos que llamar a los militares para que limpien sea una solución, no es un tema paliativo, el Ejército no cuenta con la infraestructura para hacer este tipo de trabajos".

Los vehículos que usa el Ejército para la recolección de residuos "son altos, imaginate que cada vez que llenen una bolsa de basura, o que agarren una del piso la tengan que estar tirando para arriba, eso no se hace así, no es sano", señaló el sindicalista.

Para Adeom, el intendente Martínez está dando "una señal donde políticamente demuestra y deja al desnudo la mala gestión que tiene la Intendencia de Montevideo y que ha tenido desde que lo estamos denunciando; ahora no le pueden echar la culpa a los trabajadores".

Alcaldes.

En el municipio C, del frenteamplista Rodrigo Arcamone, grupos de vecinos se dividieron en los barrios Aguada, Goes, La Comercial, Jacinto Vera y Prado para levantar la basura. El alcalde Arcamone también participó de los trabajos en su zona. Por su parte, en el municipio CH, el alcalde Andrés Abt también recorrió los barrios Pocitos y Punta Carretas levantando basura junto a jóvenes que integran la ONG Tacurú.

Suciedad: los barrios más afectados son: Pocitos, Cerro, Piedras Blancas, Malvín Norte, Manga y Cerrito.

El problema de la basura en Montevideo