Mirá cómo será el nuevo Sinergia que abrirá en Punta Carretas Tower

El universo Sinergia sigue en expansión. A los espacios de cowork en Palermo, Tres Cruces, Pocitos y Carrasco sumó este año un coliving en Ciudad Vieja y un gimnasio colaborativo en World Trade Center. En los próximos días la empresa dará un paso más con la apertura de una nueva sede en Punta Carretas Tower, dirigida al sector corporativo.



“Sinergia nació como el primer espacio de cowork del país, pensado para freelancers y startups, pero rápidamente atrajo a grandes empresas y multinacionales. Por ejemplo Banco Itaú con el que realizamos distintas acciones, o IBM que montó su Innovation LAB en Sinergia World Trade Center. Con el tiempo surgió la demanda de grandes oficinas y no contábamos en nuestra red con muchos espacios para grupos de 40, 50 o 100 personas”, explica Martín Larre, socio director de Sinergia.



El proyecto está orientado principalmente a empresas de más de 50 personas y el concepto es el de oficinas abiertas con mucho vidrio y pocas paredes, para fomentar la colaboración y creatividad entre los trabajadores. Cada nivel contará con su propio lounge para recibir visitas, phone booths donde realizar conferencias, workhubs para trabajar en equipo, sala de reuniones y kitchenette.



El piso 11 es uno de los aspectos más innovadores del proyecto. Este lugar estará dedicado exclusivamente a las áreas comunes, y allí se podrá usar el comedor, descansar en sillones, jugar al ping pong, pool y golfito, practicar yoga e incluso dormir una siesta.



Oficinas flexibles

“Esta modalidad permite a una firma armar una nueva división sin necesidad de construir más oficinas. Puede ampliar el espacio compartido en su piso, ubicar a los trabajadores en otro nivel o incluso colocarlos en el espacio de trabajo colaborativo. Lo mismo si necesita reducir su capacidad”, explica.



Tampoco requiere inversión inicial, ya que el precio del alquiler incluye servicios como electricidad, Internet, agua, seguros, limpieza, mobiliario y mantenimientos, entre otros, así como también los gastos comunes. “Una vez que se muda lo único que tiene que hacer la empresa es prender la luz”, asegura el emprendedor.

Un know how valioso

Estos cinco años de experiencia le han permitido a Sinergia conocer cómo funciona la dinámica de los distintos perfiles del sector corporativo. Esto les permite realizar un trabajo a medida para cada cliente.



Explica Larre: “Antes de armar una oficina para una empresa nos interiorizarnos sobre sus características, para que los espacios se utilicen de manera eficiente. A lo mejor un laboratorio piensa que necesita 500 m2 porque tiene una fuerza de ventas gigante, pero esta pasa el día afuera vendiendo. Esto significa que quizás ya no necesita tanto espacio. Ese know how es parte de la propuesta que ofrecemos”.



También la presencia de una red que cubre toda la ciudad. Por ejemplo, una firma en Punta Carretas puede mudar un equipo al Sinergia de Carrasco porque le queda más cerca del aeropuerto, utilizar la sala de reuniones del World Trade Center porque allí hay un contacto o permitir a sus empleados trabajar desde el cowork de Palermo si queda más cerca de su casa.



Para conocer más información contactarse al correo: [email protected]