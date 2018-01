Ministros del Mercosur se reunirán este martes con comisarios europeos

Los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) se reunirán este martes en Bruselas con sus interlocutores europeos para avanzar en las negociaciones del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), según informó la Cancillería paraguaya.



Las negociaciones partirán en esta ocasión sobre la base de los acuerdos logrados por ambos bloques durante las conversaciones del pasado mes de diciembre en Buenos Aires, donde no se consiguió cerrar el acuerdo de libre comercio.



Los puntos que estarán sobre la mesa el día 30 en la capital belga volverán a ser de nuevo la carne y el etanol, como cuestiones principales, aunque también quedan otros temas por discutir como los asuntos industriales o las reglas de origen, según informaron a Efe fuentes del Mercosur próximas a la negociación.



Ambos bloques siguen enrocados en las restricciones a la entrada de carne bovina procedente del Mercosur, limitada a de 70.000 toneladas anuales, una cifra que podría elevarse tras las reunión del martes.



Las fuentes del Mercosur consultadas por Efe no quisieron adelantar las nuevas cantidades que se barajan en cuanto a carne, pero confiaron en que serán "mutuamente razonables", y aseguraron que también hay "expectativas de revisión" en el monto de 600.000 toneladas establecidas para el etanol.



Tanto el Mercosur como la UE se habían propuesto firmar este acuerdo antes de que concluyera 2017, pero las negociaciones se demoraron por falta de acuerdo en las cuestiones agrícolas o propiedad intelectual, entre otras, así como las preocupaciones ya citadas, como la carne y el etanol.



Las restricciones europeas van acompañadas de las reservas manifestadas por algunos países, como Francia e Irlanda, sobre el posible impacto del acuerdo en sus industrias de carne de vacuno y en la seguridad alimentaria.



De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves en París que el acuerdo puede ser bueno para su país pero a condición de que se respeten las "líneas rojas" marcadas por su Gobierno.



Por su parte, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que participará en las negociaciones del martes junto al comisario de Agricultura, Phil Logan, reconoció este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) la necesidad de cerrar las negociaciones antes de las elecciones de octubre en Brasil.



Para Malmström, queda "trabajo que hacer en ambos lados" y destacó el compromiso de los países del Mercosur con el acuerdo.



Aunque la comisaria europea señaló como fecha límite los comicios brasileños, desde el Mercosur prefieren "no tener condicionantes políticos y concentrarse en las negociaciones", comentaron a Efe fuentes diplomáticas.



No obstante, desde la Cancillería paraguaya tienen la "sana ambición" de que el acuerdo entre ambos bloques se cierre durante la presidencia pro témpore de Paraguay en el Mercosur, ya que se trata de "un objetivo alcanzable".



Las conversaciones sobre este amplio acuerdo de asociación, que incluye un tratado de libre comercio, se iniciaron en 1999, pero tras un infructuoso primer intercambio de ofertas de acceso a mercados en 2004, quedaron paralizadas hasta 2010, cuando las partes decidieron retomarlas en los márgenes de la cumbre euro-latinoamericana de 2016 en Madrid.