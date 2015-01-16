Ministerio apoya al Suatt y la patronal afirma que cumple lo prometido

Ministerio de Trabajo asegura que la Gremial del Taxi había anunciado que reincorporaría a los trabajadores despedidos en Raxiotaxi 141 y que debe cumplir; la patronal dice que ha cumplido.

La Gremial Única del Taxi (patronal) le respondió al director nacional de Trabajo, Luis Romero, en relación a la reincorporación de dos trabajadoras de Radiotaxi 141 que fueron despedidas. Romero asegura que "hubo un compromiso público de la gremial de reincorporar a la totalidad del personal que había sido enviado al seguro de paro, por lo que las dos trabajadoras deben ser retomadas".

Enrique Mera, tesorero de la Gremial Única del Taxi, afirmó a El País que la patronal está cumpliendo con el compromiso, ya que ha reincorporado a trabajadores, pero las dos que aún no han sido reincorporadas —que son delegadas sindicales— es porque no aceptan las condiciones que les da la gremial.

Mera afirmó que "hubo un compromiso de reintegrar a los funcionarios, pero también en el mismo compromiso estaba el de redistribuir sus tareas a raíz del cambio que hubo en el trabajo y eso ha ocurrido con el 80%, 90% de las trabajadoras que fueron enviadas al seguro de paro y solo serían 14 las que no accedieron, de las cuales entre 10 y 12 ya han sido indemnizadas, y son solo dos que no aceptan ninguna de las condiciones, piden ser reintegradas en las condiciones que estaban, pero las condiciones de trabajo han cambiado".

Aseguró que "se ha cumplido con el compromiso, se ha reintegrado a la gente, se ha mejorado sus condiciones de trabajo, entre las funcionarias de las que se reincorporaron hay sindicalizadas o no, acá no hay una persecución sindical, simplemente que estas dos funcionarias no acceden a ninguna propuesta que nosotros hacemos. Hay una intransigencia en ese sentido".

Ellas eran radio operadoras y pasarían a ser telefonistas y "eso implica un cambio de horario, hay una indemnización parcial cuando ocurre ese cambio, las que han aceptado están contentas porque han cambiado sus condiciones de trabajo además de lo económico tienen día y medio libre, cuando antes tenían un día solo. Ese día y medio es fijo", indicó el tesorero de la patronal del taxi.

Esta tarde la patronal tiene pactada una reunión en el Ministerio de Trabajo. De no concurrir, el propio Romero anunció que "habrá sanciones". Mera afirmó que seguramente concurran porque la Gremial había dicho que no iría en caso de que estuviera el Suatt y en la instancia de esta tarde no asistirá el sindicato.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizó ayer un paro entre las 20:00 horas y las 00:00 por el despido de las dos delegadas sindicales de Radiotaxi 141. Además, efectuó una movilización.

Carlos Silva, dirigente del Suatt, dijo a los medios que mañana habrá un plenario en el que "se evaluará esta semana de conflicto y se estudiarán los pasos a seguir en la próxima semana".

Asimismo, el lunes la Unión de Trabajadores del Transporte (Unott) definirá si realizará un paro general del transporte en apoyo al Suatt y la fecha de la medida.

Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez

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