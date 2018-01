Millones de dólares incautados a Balcedo no podrán ser utilizados

Los US$ 7,5 millones (aunque se estima alcanzar los US$ 10 millones) en billetes incautados ayer en los cofre fort que tenía en Uruguay el argentino Marcelo Balcedo no podrán ser utilizados hasta que el caso tenga un cierre definitivo. Esto llevará varios años.



Incluso una vez concluida la investigación y el fallo judicial, el dinero puede ser reclamado por la Justicia argentina, si es que se comprueba que el delito que los generó se produjo en ese país.



Una vez liberados los fondos, lo que ocurre habitualmente es que son repartidos entre las oficinas públicas que trabajaron en el operativo. Esto pasa con el dinero en efectivo, como con los bienes que luego se rematan o reparten entre dependencias públicas.



"Queremos transmitir a la población que se va a investigar absolutamente todo. El concepto que rige para la fiscalía es impunidad cero, sin un prejuicio de antemano", así lo explicó el fiscal Jorge Díaz a los medios de prensa el lunes en la tarde cuando visitó Maldonado.

