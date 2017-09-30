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El País Información

Miles marcharon por 18 de Julio y llenaron de color la principal avenida

29/09/2017, 21:24
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Miles de personas en la Marcha de la Diversidad. Foto: Gabriel Rodríguez

MASIVA MOVILIZACIÓN

Miles de personas se reunieron en una de las principales avenidas de Montevideo para reclamar por los derechos de todos los colectivos.

A las 19:00 horas comenzó una nueva edición de la ya tradicional Marcha por la Diversidad que empezó su trayecto en la Plaza Independencia y lo finalizó en la explanada de la Universidad de la República.

Este año la marcha se desarrolló bajo la consigna "Diversidad es lucha y resistencia" y tiene como objetivo "lograr avances en derechos, hacer frente al discurso conservador y continuar con la construcción colectiva, siempre dando un paso más", según informó la Intendencia de Montevideo.

Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Foto: Intendencia de Montevideo
Foto: Intendencia de Montevideo
La marcha tenía como objetivo luchar por los derechos de todos los colectivos sociales. Foto: Mateo Vázquez
La marcha tenía como objetivo luchar por los derechos de todos los colectivos sociales. Foto: Mateo Vázquez
Algunos decidieron disfrazarse para animar el evento. Foto: Mateo Vázquez
Algunos decidieron disfrazarse para animar el evento. Foto: Mateo Vázquez
18 de Julio se llenó de color y música. Foto: Intendencia de Montevideo
18 de Julio se llenó de color y música. Foto: Intendencia de Montevideo
La Marcha por la Diversidad convocó a miles de personas. Foto: Intendencia de Montevideo
La Marcha por la Diversidad convocó a miles de personas. Foto: Intendencia de Montevideo
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Los carteles y las pancartas fueron muy utilizados. Foto: Mateo Vázquez
Los carteles y las pancartas fueron muy utilizados. Foto: Mateo Vázquez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
"Diversidad es lucha y resistencia" fue la consigna que enmarcó la marcha. Foto: Mateo Vázquez
"Diversidad es lucha y resistencia" fue la consigna que enmarcó la marcha. Foto: Mateo Vázquez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
"Sé como eres, ama como quieras" es la consigna del Mes de la Diversidad. Foto: Mateo Vázquez
"Sé como eres, ama como quieras" es la consigna del Mes de la Diversidad. Foto: Mateo Vázquez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
Marcha de la diversidad por 18 de Julio. Foto: Gabriel Rodríguez
La marcha finalizó con espectáculos llenos de color. Foto: Iara Viera
La marcha finalizó con espectáculos llenos de color. Foto: Iara Viera
La música fue un elemento fundamental para la marcha. Foto: Iara Viera
La música fue un elemento fundamental para la marcha. Foto: Iara Viera
Varios edificios se iluminaron para acompañar el evento. Foto: Iara Viera
Varios edificios se iluminaron para acompañar el evento. Foto: Iara Viera
La Marcha se sintió como una fiesta para muchos. Foto: Mateo Vázquez
La Marcha se sintió como una fiesta para muchos. Foto: Mateo Vázquez

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Con su marca multicolor miles de personas se presentaron en el Centro de Montevideo y llenaron una de las principales avenidas de la capital acompañados de música y bailes.

MARCHA POR LA DIVERSIDAD

DESVÍOS DE TRÁNSITO

Desde el jueves 28 a la hora 21 la avenida 18 de Julio desde Eduardo Acevedo hasta Magallanes presentará desvíos de tránsito. Se extenderá hasta la hora 4 del sábado 30 de setiembre.

El transporte colectivo hará las siguientes rutas alternativas:

Hacia el Centro, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Pablo de María, Colonia, Magallanes, Av. 18 de Julio, a sus rutas.

Hacia el Centro, líneas corredor Av. Italia y otras
Av. 18 de Julio, Joaquín Requena, Colonia, Yaguarón, Av.18 de Julio, a sus rutas.

Hacia afuera, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Pablo de María, 18 de Julio, a sus rutas.

Hacia afuera líneas, corredor Av. italia y otras
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Jackson, Av. Gral. Rivera, 18 de Julio, a sus rutas.

Hacia el Centro, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Av. Gral. Rivera, Guayabo, Constituyente, Dr. Javier Barrios Amorín, Av. 18 de Julio a sua rutas.

Hacia afuera, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Constituyente, José Enrique Rodó, a sus respectivas rutas.

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#MarchaDiversidad2017 pic.twitter.com/UcUemVroaQ

— Adri ud83dudc3e (@AdriusFed) 30 de septiembre de 2017

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