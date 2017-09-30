Miles marcharon por 18 de Julio y llenaron de color la principal avenida
MASIVA MOVILIZACIÓN
Miles de personas se reunieron en una de las principales avenidas de Montevideo para reclamar por los derechos de todos los colectivos.
A las 19:00 horas comenzó una nueva edición de la ya tradicional Marcha por la Diversidad que empezó su trayecto en la Plaza Independencia y lo finalizó en la explanada de la Universidad de la República.
Este año la marcha se desarrolló bajo la consigna "Diversidad es lucha y resistencia" y tiene como objetivo "lograr avances en derechos, hacer frente al discurso conservador y continuar con la construcción colectiva, siempre dando un paso más", según informó la Intendencia de Montevideo.
","
Con su marca multicolor miles de personas se presentaron en el Centro de Montevideo y llenaron una de las principales avenidas de la capital acompañados de música y bailes.
DESVÍOS DE TRÁNSITO
Desde el jueves 28 a la hora 21 la avenida 18 de Julio desde Eduardo Acevedo hasta Magallanes presentará desvíos de tránsito. Se extenderá hasta la hora 4 del sábado 30 de setiembre.
El transporte colectivo hará las siguientes rutas alternativas:
Hacia el Centro, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Pablo de María, Colonia, Magallanes, Av. 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia el Centro, líneas corredor Av. Italia y otras
Av. 18 de Julio, Joaquín Requena, Colonia, Yaguarón, Av.18 de Julio, a sus rutas.
Hacia afuera, líneas de corredor 8 de Octubre
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Pablo de María, 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia afuera líneas, corredor Av. italia y otras
Av. 18 de Julio, Constituyente, José Enrique Rodó, Jackson, Av. Gral. Rivera, 18 de Julio, a sus rutas.
Hacia el Centro, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Av. Gral. Rivera, Guayabo, Constituyente, Dr. Javier Barrios Amorín, Av. 18 de Julio a sua rutas.
Hacia afuera, líneas de corredor Av. Gral. Rivera
Constituyente, José Enrique Rodó, a sus respectivas rutas.
","
#MarchaDiversidad2017 pic.twitter.com/UcUemVroaQ
— Adri ud83dudc3e (@AdriusFed) 30 de septiembre de 2017
¿Encontraste un error?