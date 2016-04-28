Mides no cambia plan por frío

Mides no puede con indigentes. El Programa Calles reforzará atención y agregará nuevas plazas en refugios recién en junio.

En estos días una caminata por el Centro, Cordón o Ciudad Vieja permite ver a decenas de personas viviendo a la intemperie. Muchas de ellas pasaron el verano en la calle, durmiendo donde cayó el cuerpo o en los refugios que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene en la zona.

La primera ola de frío del año ingresó al país. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó en la tarde de ayer la advertencia amarilla por bajas temperaturas y fuertes vientos, que ahora rige para cuatro departamentos del país: Montevideo, Rocha, Canelones y Maldonado. Se prevén vientos fuertes de dirección Suroeste y Sur con rachas de entre 60 y 75 kilómetros en la hora, principalmente en áreas costeras.

Mientras tanto, algunas personas en situación de calle siguen en la vereda. Uno de esos casos viene sucediendo en la Ciudad Vieja donde hace varias noches que dos hombres duermen bajo unos andamios en la calle Buenos Aires entre Ituzaingó y Juan Carlos Gómez. Se tapan con lo que encuentran: cartones, telas, frazadas. Antes de la hora 22:00 ya están durmiendo (ver nota aparte).

El Mides resolvió que desde el mes de junio reforzará sus brigadas pie a tierra para localizar a personas en situación de calle. Mientras tanto, durante el mes de mayo, se mantendrán los servicios en los 47 centros de atención que trabajan todo el año, según indicó a El País la encargada de comunicaciones del Mides, Malena García.

Los refugios tienen una capacidad para brindar asistencia a unas 1.545 personas y tienen un 90% de sus lugares ocupados. El invierno pasado se abrieron 200 nuevas plazas para responder a la demanda.

García destacó que por ahora las autoridades y funcionarios de la cartera están concentrados en colaborar con los inundados de todo el país y los afectados por el tornado de Dolores, Soriano.

La estrategia anual del Mides indica que de junio a septiembre se realizan cinco recorridas entre la hora 09:00 y las 02:00 horas. El resto del año se realizan cuatro recorridas entre la hora 09.00 y las 00.00.

Por otro lado, García aseguró que la semana próxima se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los planes de la cartera para colaborar con las personas en situación de calle en los meses más fríos.

No obstante, en la mañana de ayer la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se hizo un tiempo para ir hasta la Facultad de Derecho a renovar un convenio con el Centro de Estudiantes de Derecho (CED). Al salir anunció que esperan que se incremente el número de usuarios de los refugios con la llegada de los primeros fríos.

En la ocasión, Arismendi anunció que ya se piensa en abrir un servicio de "contingencia" para las personas "que se niegan a ir al refugio cuando el tiempo está bueno, y acceden cuando está malo".

Perfil.

La ministra también aseguró que se ha verificado un proceso de cambio en el perfil de las personas que viven en la calle. "Ya no tenemos al varón veterano que teníamos antes, que su problema era que no tenía pensión o no tenía vivienda. Hoy el problema fundamental es la salud mental y atado a eso el consumo problemático de sustancias o alcohol. Sí les damos refugio, pero no somos nosotros los que sabemos tratar adicciones", aseveró.

El adjunto a la presidencia de ASSE, Daniel Márquez, aseguró a Qué Pasa que "hay casos que no entran en ningún protocolo ni casillero". Cuando se suma un intento de autoeliminación, con diabetes, depresión y VIH, es difícil encontrar un solo protocolo que aplique al caso particular, de "extrema complejidad". Márquez destacó que hay un grupo de psiquiatras que recorre los centros de atención del Mides y que pueden derivarlos a casas de medio camino o colonias.

En los últimos meses los funcionarios del Mides notaron un crecimiento de la población de calle, sobre todo en la franja costera de Montevideo, según informó Qué Pasa. Ahora el Mides está diseñando un censo para este año —el último es de 2011—, que le permitirá tener información actualizada.

Sistema.

El Programa Calle, dedicado a atender la problemática específica, está dirigido a personas en esa situación que tienen más de 18 años. Tiene capacidad para atender a 918 personas en Montevideo, Rocha, Canelones, San José, Maldonado y Paysandú.

En Montevideo la "Puerta de Entrada", funciona en la calle Convención 1572 en el horario de 10:00 a 22:00 horas los 365 días del año (a excepción de los feriados no laborables que el servicio abre a las 16:00 horas).

Se trata de un lugar de recepción de las personas donde se realiza un diagnóstico primario con la finalidad de valorar el servicio adecuado para la situación derivándolo al centro correspondiente.

Por otro lado, dentro de la estructura del Mides funciona el equipo móvil interdisciplinario que se ocupa de tomar contacto con las personas en situación de calle y las orienta o traslada hacia los servicios de atención. El grupo establece estrategias de intervención buscando establecer vínculos de confianza con las personas a las que les ofrecen el ingreso a refugios, según explica la página web del Mides.

Además, el equipo multidisciplinario realiza acompañamiento a personas que no acceden a ir a un refugio a través de coordinaciones para el acceso a los servicios de salud, identidad, alimentación y otros.

Calles y frío.

Un hombre en situación de calle se paseó en la tarde de ayer en paños menores por la rambla portuaria. El frío viento del sur parecía no afectarle. A pocas cuadras, otros hombres dormían en la verdea de la calle Julio Herrera y Obes. Uno de ellos estaba acostado sobre un colchón y tapado por una gruesa frazada. Sobre la cortina metálica de un comercio abandonado, alguien dejó lo necesario para dormir en una noche muy fría.

A pocos metros, un hombre abrigado con una campera y gorra fuma al sol sobre lo que parece ser una cama.

SIN RESPUESTA.

Dificultades en atención del teléfono 0800 8798.

Hace más de una semana que dos personas duermen bajo los andamios de una obra en construcción por la calle Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está promocionando el servicio 0800 8798 para colaborar con las personas en situación de calle.

En la tarde de ayer El País intentó informar de la situación a las autoridades del Mides utilizando el servicio telefónico: "Usted se ha comunicado con la División de Coordinación de Programas para personas en situación de calle, esta llamada puede ser grabada para mejorar la atención que le brindamos. Si desea informar sobre personas en situación de calle para que concurra un equipo de intervención social, aguarde a ser atendido. Si la situación requiere atención de salud, por favor comuníquese al servicio de Emergencia de ASSE llamando al 105. Si usted desea hacer algún otro planteo referido al Mides, por favor comuníquese con el 0800 7263".

A continuación, la contestadora anunció que la llamada sería atendida por el primer operador disponible. Posteriormente, una música muy agradable acompañó una espera de varios minutos hasta que la máquina anunció que todos los operadores estaban ocupados y recomendó volver a llamar.

Comienzan a repartir las vacunas antigripales.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), lanzó ayer la campaña de vacunación contra la gripe. La vacuna protegerá contra la gripe A (H1N1), o gripe porcina. El MSP compró 500.000 dosis de vacunas contra la influenza, lo que supone un costo de US$ 2 millones.

La distribución de la vacuna comienza hoy miércoles, y durante el lanzamiento se aclaró que harán prioridad en la ciudad de Dolores y las zonas que fueron afectadas por las inundaciones.

Hacia el viernes la vacuna estará en todo el país: "Al día viernes la vacuna estará en todos los centros de vacunación públicos y privados del país", dijo el ministro de Salud Pública, Jorge Basso.

El secretario de Estado destacó que "somos de los primeros países que comienzan a vacunar en la región". El Ministerio informó que esta vacuna puede ser recibida por mayores de seis meses, y está especialmente recomendada para niños y niñas de seis meses a cinco años, adultos mayores de 65 años, y personas que presenten enfermedades.

