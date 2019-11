Mercado inmobiliario estable y con proyecciones de crecer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En época de elecciones el país se detiene. Las diferentes industrias locales se mantienen atentas a la inminente definición del próximo mandatario de los uruguayos. El rubro inmobiliario no es ajeno a esta situación.



Si bien la primera parte del año experimentó un dinamismo mayor que el mismo período de 2018, el crecimiento del sector es moderado, según explicaron desde Meikle Bienes Raíces, uno de los principales agentes inmobiliarios.



“Durante los últimos años el dinamismo no fue la característica más destacada del mercado, si bien se hicieron operaciones y el ritmo del mercado fue normal, veníamos mal acostumbrados a la aceleración poscrisis del 2002”, señaló el director Ignacio Albanell.



Esta situación se puede explicar por varios factores. El principal es la coyuntura internacional distinta y no tan favorable para le país en su conjunto. Por otro lado, la coyuntura política. Por primera vez en años, la contienda electoral no tenía definido un candidato ganador. Esa incertidumbre provocó que la población esté expectante y que espere la resolución antes de invertir, explicó Ignacio Albanell.



Por su parte, la directora María José Albanell añadió que otro factor que incide directamente es el valor del dólar y su volatilidad. “Las personas esperan qué se estabilice el precio de la divisa extranjera antes de tomar decisiones”, afirmó.



La especulación del tipo de cambio enfría el mercado. Pero la realidad de los últimos años, ahondó, nos indica que con la coyuntura actual no hay grandes cambios en los precios de los inmuebles. La seguridad de la inversión en ladrillos, en momentos de tasas de interés muy bajas, convierte el mercado inmobiliario en la mejor opción donde resguardar el capital, aseguró.



Cómo afecta la situación del país vecino

A todo esto, se suma la situación del país vecino. Argentina también está en pleno proceso electoral y el peso argentino devaluó de forma catastrófica. El pasado reciente demostró que ante el temor de las medidas de un gobierno kirchnerista, muchos argentinos se refugian en Uruguay. “Esto fue lo que paso durante el gobierno de Cristina, muchos invirtieron e incluso se instalaron en el país. Cuando asume Macri y se estabiliza la situación, fueron retornando a su país de origen”, recordó la directora de Meikle Bienes Raíces.



Esto genera una expectativa importante al proceso que está viviendo Argentina, donde acaba de salir electo Álberto Fernández, y cómo esto puede impactar en Uruguay. Los bancos uruguayos ya están captando fondos argentinos, lo que mantiene expectante al mercado local, especificó. A su vez, añadió que eventualmente parte de ese dinero se invierte en la economía local.



El interés de los argentinos, ya se percibe en diversas consultas, para invertir y/o para vivir. “Indagan qué inmueble pueden adquirir por determinado valor. Pero por el momento, solo se informan”, dijo María José Albanell.



Y agregó: “Todavía están atentos a las medidas que se puedan tomar a ambos lados del Río de La Plata. Pero naturalmente es latente y moverán el mercado”.



El atractivo local de el país

Los mayores atractivos de Uruguay para el público extranjero son la estabilidad, la seguridad y ser una economía predecible. “Eso es lo que ofrecemos. Nosotros hemos pasado por diferentes tipos de gobierno, de muy distinta ideología y el país ha seguido en una estabilidad constante. Eso es algo que se valora tanto en la región como en el mundo”, señaló Ignacio Albanell.

Las zonas que sí crecen

Los mayores atractivos de Uruguay para el público extranjero son

Algunas zonas están exentas de esta situación del mercado y crecen de forma acelerada. Tal es el caso del impulso inmobiliario de los barrios con seguridad y Carrasco Este. El factor decisivo que proliferó la expansión del primero fue la búsqueda de seguridad.



Por otro lado, la expansión hacia el Este se explica por ser una zona con mucho espacio para desarrollar, áreas verdes con lagos y normativas más flexibles que su barrio vecino más cercano, Carrasco.



Hace 12 años la industria captó su potencial y se volcó en la construcción de proyectos inmobiliarios en este punto de la ciudad. “Si analizamos Avenida de las Américas, camino al aeropuerto, mientras que antes uno visualizaba terrenos vacíos con algunas pocas casas, hoy notamos una zona desarrollada con edificios importantes. Carrasco Este es una de las zonas que más creció”, comentó el director.



Es en este sitio donde los jóvenes encontraron una alternativa que antes no tenían al momento de independizarse. En el otro extremo, el otro grupo etario que se posiciona como público objetivo es el adulto mayor. “Los hijos se fueron del hogar y los padres se quedaron en una casa grande en la que viven ellos solos. Finalmente deciden buscar algo más pequeño o más resuelto donde estén más cómodos”, explicó María José Albanell.



A futuro, la proyección es positiva. Se espera que la Costa continué creciendo y proliferando más desarrollos inmobiliarios. Dado la particularidad de este año, el balance es aún más favorable.



“Si frente a esta época de elecciones, donde siempre se detiene el mercado, el dinamismo no deja de ser aceptable, entonces el panorama es alentador”, remató el director, al añadir que esperan que pasadas las elecciones nacionales el movimiento aumente.

proyectos Los desarrollos inmobiliarios que hoy impulsan

Well En la actualidad, Meikle Bines Raíces está comercializando dos de los desarrollos más importantes de Carrasco Este: Well y Carrasco Boating.

Well es de la firma DDC Desarrollos y consta en esta primera etapa de un edificio de cinco pisos, que alojará 48 apartamentos.

Consta de una locación privilegiada al ubicarse frente a un lago en Parque Miramar. Este será uno de tres que completarán el complejo.