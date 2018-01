"A mí no me pueden mentir", reclamó la tía del niño y enfermera del hospital de Mercedes

“Pedimos que se haga justicia. Esto pasó en mi propio lugar de trabajo donde estuve muchos años con niños. A mí no me pueden mentir” reclamó Jésica Banegas, tía del niño de 2 años fallecido y enfermera en el hospital de Mercedes.



En diálogo con El País, informó que ya se hizo efectiva la denuncia penal “para empezar el proceso y descubrir cuál fue la falla”.



Banegas tuvo la oportunidad de hablar con la médica que realizó la autopsia. “Me dijo que en la cirugía estaba todo bien, los órganos y el corazón estaban bien, no estaba aspirado, no tenía ni vomito ni sangre. Ahora queda esperar todas las láminas de laboratorio y una parte de la sangre que se envió para ser analizada” explicó.



“Por el relato de la mamá y el papá qué eran los que estaban, luego que se le paso la medicación a la hora 17, el niño quedo en los brazos de la madre y a la hora 18.15 el niño ya estaba frío” contó Jésica que además de ser enfermera, ayudó a criar al niño que vivía en la esquina de su casa.



La familia apunta a que no se le hizo un adecuado seguimiento en el post operatorio. “De la cirugía salió bien, ventilando con un llanto enérgico, bien. El niño salió sin sangrado y nunca vomitó. Lo va a ver el médico, luego le pasan la medicación y quedo en brazos de la madre. Entre la hora 17 y la hora 18 no fueron más a ver al niño, no tuvo un seguimiento, ese es el punto real”, lamentó la mujer.



“Eso es lo que queremos saber, esa hora y cuarto que se podría haber evitado si lo hubieran ido a controlar, lo hubieran reanimado y hubiera sido otra la historia” cuestionó Banegas.



Dijo que tanto los médicos como la directora del hospital, hablaron con la familia luego del trágico desenlace. ”Se pusieron a disposición, actuaron muy bien con nosotros, fuimos a Montevideo, la doctora que le hizo la anatomía patológica y la autopsia nos dijo que el niño no estaba aspirado y no tenía problemas cardíacos que era lo más importante, pero que hay un grave error humano de atención”, indicó la tía.



Recordó que en ese momento “era el único niño que estaba internado, la madre salió a pedir ayuda gritando por los pasillos porque no encontraba enfermería. La enfermera ya se había ido y estaba la entrante que se estaba cambiando en el baño, eso es tal cual como ocurrió”, precisó.



Sobre el pequeño Brandon, explicó que vivía a muy pocos metros de su casa. “Era muy pegado conmigo, nosotros lo ayudamos mucho en la crianza, lo cuidábamos con mi esposo cuando los papas se iban al liceo para que pudieran estudiar y salir adelante. También era muy cuidado por su mamá, que está embarazada y a punto de tener”, indicó Jésica.



La familia pide “que si hay un responsable, se haga justicia. Me podría haber pasado a mí y yo podía haber pedido perdón. Soy enfermera y esto me pasó en mi propio lugar de trabajo donde trabajé tantos años con niños. A mí no me pueden mentir” expresó.