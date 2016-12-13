Menos de la mitad de la flota de camiones está operativa

Según Adeom, se precisan 28 camiones para levantar la basura y salen 10.

Fuentes de Adeom dijeron a El País que para hacer la tarea de recolección de contenedores se necesitan 28 camiones por turno para las dos regiones en las que está dividida Montevideo (Este y Oeste). Y que ayer, por problemas mecánicos, solamente 10 salieron a la calle. Incluso —señalaron las fuentes—, 2 de los 5 nuevos camiones "se recalientan" por el uso continuo al que son sometidos para cubrir los tres turnos.

Los trabajadores participaron ayer de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo con la IMM y hoy volverán a encontrarse para intentar hallar una salida a sus reclamos. A su vez, el sector Limpieza volverá a parar el jueves para reunirse en asamblea (el paro permite que los funcionarios concurran) y evaluar la marcha de las negociaciones.

De todos modos, Adeom sostiene que las paralizaciones "se han debido únicamente a asambleas y no hay medidas de fuerza", más allá de la no realización de horas extras.

De esta forma, le respondieron al intendente Daniel Martínez, quien amenazó a Adeom con solicitar la esencialidad de la recolección de residuos en caso que continúen las medidas sindicales.

Contenedores: siguen siendo miles los que quedan sin vaciar. Foto: D. Borrelli

Esencialidad.

Entrevistado por El País TV, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, dijo ayer que la Intendencia apelará a "lo que sea necesario" para mantener la ciudad limpia, tomando en cuenta que en este mes los vecinos arrojan una mayor cantidad de residuos.

"Todas las herramientas que tengamos y aún las que no tenemos las vamos a poner en la calle. Y si es necesario solicitar el decreto de esencialidad para que tengamos todas las unidades o todos los funcionarios disponibles durante todo el día para cubrir las tareas, se va a solicitar", advirtió Curutchet. "Si hay que tomar la decisión de incorporación de medidas externas, se va a hacer", anotó Curutchet, señalando que "no se está pensando en la contratación de personal del Ejército, aunque si es necesario, también se va a hacer".

La semana pasada, el intendente Daniel Martínez informó que los nuevos camiones levantacontenedores llegarán en los próximos días, pero que no quedarán operativos hasta enero, por lo que "esta ventana de diciembre es crítica".

La nueva partida de 15 camiones de la marca OMB, la misma de los contenedores de basura, fue comprada a la firma Alfanor. Con esta nueva flota, la Intendencia estima que se solucionarán los problemas que subsisten en la recolección.

A los camiones rotos o fuera de servicio se suman los lavacontenedores. Foto: El País

PROBLEMAS CON LA BASURA EN MONTEVIDEO