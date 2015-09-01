Menor que participó del homicidio del taxista será internado en el INAU
Anteriormente había sido procesado con prisión el otro autor del crimen en el barrio Peñarol, un joven de 19 años.
Un adolescente de 15 años que formó parte de la rapiña en la que fue asesinado un taxista, será sometido a proceso infraccional, por presunta comisión en calidad de coautor de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", con una infracción grave prevista como delito de "receptación".
Como medida cautelar, estará internado provisoriamente en una dependencia del INAU, durante un período de 90 días
Por este mismo crimen, resultó procesado con prisión otro joven de 19 años, como autor de los delitos de "rapiña muy especialmente agravada y homicidio muy especialmente agravado en reiteración real".
